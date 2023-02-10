İngiltere Başbakanı Rishi Sunak paylaştı: 'İngiltere’nin yanınızda olduğunu bilin'
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, University College London (UCL) Türk Öğrenci Birliği'nin Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yönelik yardım kampanyasına katılarak, öğrencilerin yardım malzemelerini paketlemesine yardım etti.
İngiltere medyasında yer alan habere göre Başbakan Rishi Sunak, UCL'de öğrencilerin başlattığı yardım kampanyasına katılmak için üniversiteye giderek Türk Öğrenci Birliği üyeleriyle bir araya geldi. Öğrencilerin yardım malzemelerini tasnif etmesi ve paketlemesine yardım eden Sunak, şapka, atkı ve battaniye bağışı da yaptı.
Çalışmalara ilişkin konuşan Sunak, "Türkiye'de insanlar bu korkunç trajediden etkilendi. Yaşanan trajedinin boyutlarını anlamak gerçekten çok zor. Bir baba olarak çocuklarını enkazdan çıkarmaya çalışan aileleri izlemek gerçekten yürek parçalıyor. Türkiye'ye yardım etmek için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.
İngiltere, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Türkiye'ye arama kurtarma ekibi ve sağlık personeli göndererek Türkiye ve Suriye'ye 5 milyon sterlinlik yardım yapılacağını açıklamıştı.
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