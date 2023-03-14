İngiltere Başbakanı Sunak, Çin'in dünya düzenine meydan okuduğunu söyledi

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 08:17

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 08:17

Avustralya-ABD-İngiltere arasındaki nükleer denizaltı üretimi anlaşmasının (AUKUS) detaylarını görüşmek üzere ABD'de bulunan Rishi Sunak BBC'ye açıklamalarda bulundu.

"Dünya daha istikrarsız bir yere dönüştü ve güvenliğimize yönelik tehditler arttı" diyen Sunak, silahlı kuvvetlere ayrılan bütçeyi artırdığını belirtti.

İngiltere savunma bütçesi gelecek iki yılda yaklaşık 5 milyar sterlin artacak. İngiltere'nin Avrupa'da savunmaya en çok bütçe ayıran ülke olduğunu söyleyen Sunak "Bu böyle kalmaya devam edecek" dedi.

Son veriler İngiltere'nin gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 2'sini savunmaya harcadığını gösteriyor.

Sunak "Çin, bizimkilerden çok daha farklı değerleri olan bir ülke ve dünya düzenine meydan okuyor. Bu yüzden buna karşı tetikte olma; kendimizi, değerlerimizi ve çıkarlarımızı koruma hakkımız var" diye devam etti.

İngiltere hükümetinin, Çin'in oluşturduğu bu "sorunu" ciddiye aldığını belirten Sunak, bu nedenle "yarı iletkenler" gibi sektörlerde Çin yatırımlarını engellediklerini de ekledi.

ÇİN'DEN AUKUS'A TEPKİ

Nükleer denizaltı anlaşması Çin'inse tepkisini çekiyor. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, geçen hafta yaptığı açıklamada Pekin'in anlaşmaya yönelik tavrını yinelemiş ve AUKUS paktının Asya-Pasifik bölgesindeki barış ve istikrarı tehdit ettiğini belirtmişti.

Mao Ning "ABD, İngiltere ve Avustralya'yı Soğuk Savaş zihniyetini ve kimseye fayda sağlamayacak oyunları bırakmaya, uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeye, bölgesel barış ve istikrar katkıda bulunmaya çağırıyoruz" dedi.