İngiltere Başbakanı Sunak, grev dalgasını durdurmak için yeni yasa hazırladıklarını açıkladı
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, kamu çalışanlarının son dönemde yaygın bir şekilde greve çıkması karşısında yeni “katı yasalar” üzerinde çalıştıklarını açıkladı. İ?ngiltere bu kış sağlıktan, ulaşıma; eğitimden posta hizmetlerine dev bir grev dalgasıyla karşı karşıya.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, kamu çalışanlarının son dönemde yaygın bir şekilde greve çıkması karşısında yeni “katı yasalar” üzerinde çalıştıklarını açıkladı.
İngiltere bu kış sağlıktan, ulaşıma; eğitimden posta hizmetlerine dev bir grev dalgasıyla karşı karşıya.
Bu ay içerisinde ambulans personeli ve hemşirelerin de greve çıkacağı açıklandı.
Sunak, parlamentoda milletvekillerine yaptığı konuşmada, “Sendika liderleri makul olmayan bir şekilde davranmaya devam ederse, o zaman İngiliz halkının yaşamlarını ve geçim kaynaklarını korumak için harekete geçmek benim görevim" dedi.
Bir başbakanlık sözcüsü, ilerleyen dönemdeki grevleri sınırlamak için seçenekler üzerinde çalışıldığını söyledi, ancak detay vermedi.
Sözcü, ısrarlı sorular üzerine 21 Aralık’ta greve çıkmaya hazırlanan ambulans personelinin eylemlerini yasaklama ihtimalini dışlamadı.
Fakat ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Sir Keir Starmer, Başbakan’ın açıklamaları karşısında, Ulaştırma Bakanı’nın yeni yasaların sektördeki mevcut grev dalgasına yardımcı olmayacağını öne süren yorumlarına dikkati çekti.
Parlamentoya, grevler sırasında ulaşım ağlarında asgari hizmeti garanti edecek bir yasa tasarısı sunulmuştu, ancak tasarı henüz milletvekilleri ve Lordlar Kamarası üyeleri tarafından gündeme alınmadı.
Başbakanlık ofisi, mevzuatın diğer hizmetleri de kapsayacak şekilde genişletileceğini söyledi ancak bu hizmetlerin ne olduğunu belirtmedi, herhangi bir zaman çizelgesi de vermedi.
Ulaştırma Bakanı Mark Harper milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada, yasa tasarısının gelecekte "yolcuların grev günlerinde aldığı hizmeti iyileştirebileceğini" ancak "bugün karşı karşıya olduğumuz greve yardımcı olmayacağını" söyledi.
Bakan, önceliğinin yolcuların grev günleri yolda kalmaması için demiryolu sendikalarıyla olan anlaşmazlığı çözmek olduğunu kaydetti.
Başbakan Sunak, her çarşamba olduğu gibi Parlamento’da milletvekillerinin sorularını yanıtlarken, ana muhalefetteki İşçi Partisi’ni grevler nedeniyle etkilenecek olan çalışanlara ve işverenlere arka çıkmamakla suçladı.
Sendikalar Kongresi'nin (TUC) genel sekreter Frances O'Grady ise, “ucuz siyasi oyunlara başvurmak yerine, hükümet tarafları masanın etrafında toplamalı ve ücret konusunda sendikalarla müzakere etmeli” dedi.
İşçi Partisi, asgari hizmeti garanti edecek grev yasasına karşı çıkacağını söyledi, ancak bir parti sözcüsü henüz yasalaşmadığı için iktidara gelmeleri halinde yürürlükten kaldırma sözü veremeyeceklerini ifade etti.
İşçi Partisi'nin grev yasaları konusunda ne yapacağı sorulduğunda, partinin 2016'da Muhafazakar Parti altında getirilen yasayı yürürlükten kaldıracağını söyledi.
2016 Sendika Yasası, grevler için çevrimiçi oylamaya izin vermiyor ve önemli kamu hizmetlerinde grevler için daha yüksek eşikler getiriyor.
BİRLEŞİK KRALLIK'TA HANGİ GREVLER PLANLANIYOR?
- Demiryolu işçilerinin yaz aylarında başlayan grev hareketi devam ediyor. İşçilerin 13, 14, 16, 17 Aralık ve 3, 4, 6, 7 Ocak tarihlerinde yeniden greve gideceği açıklandı. Ülke çapında tren servislerinin yüzde 50’sinin etkilenmesi bekleniyor
- Hemşirelerin örgütlü olduğu RCN sendikası tarihinde ilk kez greve gidiyor. İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda’da 15 ve 20 Aralık’ta greve çıkma kararı alındı ve yaklaşık 100 bin hemşirenin katılması bekleniyor ancak acil bakım hizmetleri sürecek
- İngiltere ve Galler’de GMB, Unison ve Unite sendikalarına bağlı 10 binden fazla ambülans ve acil servis çalışanı 21 ve 28 Aralık’ta greve çıkacaklarını açıkladı
- Kraliyet Posta Hizmetleri çalışanları ülke çapında Noel öncesinde 9, 11, 14, 15, 23 ve 24 Aralık tarihlerinde greve çıkılacağını bildirdi
- Londra’nın güneyinde ve batısında otobüs şöförleri 9, 10, 16 ve 17 Aralık’ta işi bırakma eylemi gerçekleştirecek
- PCS sendikası ile örgütlü binlerce kamu çalışanı Noel döneminde 23 Aralık’tan itibaren 8 günlük grev hareketine katılacaklarını açıkladı. Birmingham, Cardiff, Gatwick, Heathrow ve Manchester havalimanında çalışan sınır güvenlik görevlileri de bu gruba dahil
- Yine PCS sendikasıyla örgütlü ehliyet sınavı müfettişleri 13 Aralık-16 Ocak tarihleri arasında greve çıkacağını açıkladı. Henüz hangi günlerde grev yapılacağı kesinleşmedi
- Heathrow havalimanında Menzies’e bağlı yer görevlileri 16 Aralık’ta başlayarak 72 saat sürecek grev hareketine katılacak
- Ülke çapında 150 kadar üniversitede çalışan binlerce kişi Kasım’da üç günlük grev hareketine katıldı. Henüz bir anlaşmaya varılmadı ve yeni bir grev kararının gelebileceği söyleniyor
- 24 Kasım’da İskoçya’da greve çıkan öğretmenlerin Aralık, Ocak ve Şubat aylarında yeniden grev kararı alabileceği belirtiliyor. İngiltere’den de benzer bir kararın gelebileceği bildiriliyor
- Liverpool tersane işçileri ücret artışı konusunda anlaşma sağlayarak grevi bıraktı fakat Felixstowe limanı işçilerinin anlaşmazlığı ve grev eylemleri sürüyor.
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