İngiltere Başbakanı Sunak, grev dalgasını durdurmak için yeni yasa hazırladıklarını açıkladı

07 Aralık 2022 Çarşamba, 19:40

Reuters İngiltere Başbakanı Rishi Sunak

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, kamu çalışanlarının son dönemde yaygın bir şekilde greve çıkması karşısında yeni “katı yasalar” üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

İngiltere bu kış sağlıktan, ulaşıma; eğitimden posta hizmetlerine dev bir grev dalgasıyla karşı karşıya.

Bu ay içerisinde ambulans personeli ve hemşirelerin de greve çıkacağı açıklandı.

Sunak, parlamentoda milletvekillerine yaptığı konuşmada, “Sendika liderleri makul olmayan bir şekilde davranmaya devam ederse, o zaman İngiliz halkının yaşamlarını ve geçim kaynaklarını korumak için harekete geçmek benim görevim" dedi.

Bir başbakanlık sözcüsü, ilerleyen dönemdeki grevleri sınırlamak için seçenekler üzerinde çalışıldığını söyledi, ancak detay vermedi.

Sözcü, ısrarlı sorular üzerine 21 Aralık’ta greve çıkmaya hazırlanan ambulans personelinin eylemlerini yasaklama ihtimalini dışlamadı.

Fakat ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Sir Keir Starmer, Başbakan’ın açıklamaları karşısında, Ulaştırma Bakanı’nın yeni yasaların sektördeki mevcut grev dalgasına yardımcı olmayacağını öne süren yorumlarına dikkati çekti.

Parlamentoya, grevler sırasında ulaşım ağlarında asgari hizmeti garanti edecek bir yasa tasarısı sunulmuştu, ancak tasarı henüz milletvekilleri ve Lordlar Kamarası üyeleri tarafından gündeme alınmadı.

Başbakanlık ofisi, mevzuatın diğer hizmetleri de kapsayacak şekilde genişletileceğini söyledi ancak bu hizmetlerin ne olduğunu belirtmedi, herhangi bir zaman çizelgesi de vermedi.

Ulaştırma Bakanı Mark Harper milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada, yasa tasarısının gelecekte "yolcuların grev günlerinde aldığı hizmeti iyileştirebileceğini" ancak "bugün karşı karşıya olduğumuz greve yardımcı olmayacağını" söyledi.

Bakan, önceliğinin yolcuların grev günleri yolda kalmaması için demiryolu sendikalarıyla olan anlaşmazlığı çözmek olduğunu kaydetti.

Başbakan Sunak, her çarşamba olduğu gibi Parlamento’da milletvekillerinin sorularını yanıtlarken, ana muhalefetteki İşçi Partisi’ni grevler nedeniyle etkilenecek olan çalışanlara ve işverenlere arka çıkmamakla suçladı.

Sendikalar Kongresi'nin (TUC) genel sekreter Frances O'Grady ise, “ucuz siyasi oyunlara başvurmak yerine, hükümet tarafları masanın etrafında toplamalı ve ücret konusunda sendikalarla müzakere etmeli” dedi.

PA Media İşçi Partisi lideri Sir Keir Starmer

İşçi Partisi, asgari hizmeti garanti edecek grev yasasına karşı çıkacağını söyledi, ancak bir parti sözcüsü henüz yasalaşmadığı için iktidara gelmeleri halinde yürürlükten kaldırma sözü veremeyeceklerini ifade etti.

İşçi Partisi'nin grev yasaları konusunda ne yapacağı sorulduğunda, partinin 2016'da Muhafazakar Parti altında getirilen yasayı yürürlükten kaldıracağını söyledi.

2016 Sendika Yasası, grevler için çevrimiçi oylamaya izin vermiyor ve önemli kamu hizmetlerinde grevler için daha yüksek eşikler getiriyor.

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