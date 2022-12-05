İngiltere'ye giden uçakta bomba ihbarı
İngiltere'ye giden bir yolcu uçağında bomba ihbarı yapıldı. İhbar sonrasında uçak Çekya'ya indi.
Polonya'nın Krakow kentinden İngiltere'nin Bristol kentine giden uçakta bomba ihbarı yapıldı.
Çekya'daki Prag Havalimanı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Polonya'nın Krakow kentinden Bristol'e giden uçak 22.50'de yön değiştirerek Prag Havalimanı Airport Krakow-Bristol rotasına güvenli bir şekilde indi. Yolcuların ve tüm hava trafiğinin güvenliğini sağlamaya yönelik tüm eylemler şu anda Çek polisi tarafından yürütülüyor" denildi.
Çek polisi, patlayıcı uzmanlarının olay yerinde olduğunu ve ihbar edilen cihazı araştırdıklarını söyledi. Prag Havaalanı daha sonra uçakta tehlikeli bir nesne bulunmadığını söyledi.
Video Haberler
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
- 'Gelecekte her 4 pilottan 1'i kadın olacak'
- Doğalgazda yüzde 32 enerji tasarrufu sağlıyor
- Para ve altın olan cüzdanı sahibine teslim ettiler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
- 7 milyon TL'ye satılan araç için şoke eden rapor!
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kalabalıkta çekilmiş' dedi
- AKP'li ve İYİ Partili vekiller yumruklaştı
- Erdoğan 3 adayın da gerisinde...
- 'İlk kez konuşuyorum' diyerek yanıt verdi
- Emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
- Zebraların çizgileri onları at sineklerinden koruyor
- İşte Bilal’in enflasyonu
- 'Altılı Masa...'
- İYİ Partili Kürşat Zorlu'dan Hüseyin Örs açıklaması
- Yüksek kiralara uzak ilçeler de çözüm olmadı