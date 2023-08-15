İngiltere Başbakanı Sunak: Kıbrıs'ta çözümü desteklemeyi sürdüreceğiz

Yayınlanma: 15.08.2023 - 14:07

Güncelleme: 15.08.2023 - 14:07

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi merkezli Fileleftheros gazetesi, "Birleşik Krallık Mağusa Derneği"nin İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'a iki ayrı mektup gönderdiğini yazdı.

Derneğin, mektupta, "Türkiye'nin BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal etmeye devam etmesinden ve Kıbrıs'ın yüzde 38'ini yasadışı kolonize etmesinden" şikayet ettiği belirtildi.

Mektupta ayrıca, "Türkiye'nin Hıristiyan kiliselerine saygı göstermediği, tarihi eserleri çaldığı, kilise ve manastırları camiye dönüştürerek İslami politikaları yaydığı ve Apostolos Andreas Manastırı'na cami inşa etmeyi planladığı" iddialarına da yer verildi.

Gazete, Sunak'ın, İngiltere'nin Avrupa ve Kuzey Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Leo Docherty aracılığıyla verdiği yanıtta, "İngiltere'nin 49 yıldır Kıbrıs'ta barışın sağlanmasında öncü rol oynadığını ve Kıbrıs'ta garantör güç olarak attığı imzalarla verdiği sözlerden geri dönmeyeceğini" belirttiğini yazdı.

Sunak'ın mektubunda, İngiltere'nin, BM Güvenlik Konseyi'nin 353 sayılı kararına ve Kıbrıs'taki BM Barış Gücü (UNFICYP) misyonunun devamına da öncülük ettiği bildirildi.

Mektupta "İngiltere'nin, Kıbrıs'ın kuzey kesimini bağımsız bir devlet olarak tanımadığını ve tanıdığı tek yasal devletin Kıbrıs Cumhuriyeti" olduğunu belirten Sunak, "üzerinde anlaşmaya varılmış nihai bir çözümün Kıbrıs'taki sorunun çözümü için en iyi seçenek" olduğuna işaret ettiği kaydedildi.