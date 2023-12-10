İngiltere Başbakanı Sunak ve Hollanda Başbakanı Rutte kapıda kaldı

Yayınlanma: 10.12.2023 - 11:24

Güncelleme: 10.12.2023 - 11:25

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Hollanda'nın yakında görevi bırakacak başbakanı Mark Rutte, Rutte'nin resmi ziyaret için gittiği İngiltere'deki Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın kapısında kaldı.

Sunak, Rutte'yi karşılamak için Başbakanlık Ofisi olarak bilinen 10 Numara'dan dışarı çıktı ve iki lider basına pozlar verdi. Ancak fotoğrafçılara poz vermenin hemen ardından liderler 10 Numara'dan içeri giremedi çünkü kapı içerden kilitlendi.

Kapıda kaldıklarını fark edene kadar kısa süreli şaşkınlık yaşayan iki başbakan, ofis binasına girebilmek amacıyla etrafı kontrol etmeye başladı. İçerden bir görevlinin durumuma müdahale etmesi ile kapı açıldı. Liderler içeri girerken, kısa süreli kriz basın mensupları arasında da gülüşmelere neden oldu

İKİLİNİN SON DİPLOMATİK GÖRÜŞMESİ

Mark Rutte, göç meselesi nedeniyle koalisyon hükümetinin çökmesinin ardından siyaseti bıraktığını duyurmuştu. Yapılan seçimlerde İslam karşıtı görüşleriyle tanınan aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders zaferi garantilemişti.

Bu nedenle görüşme 4 kez Hollanda başbakanı olan Rutte ile İngiltere Başbakanı arasındaki muhtemelen son diplomatik toplantı olmasıyla da öne çıktı.