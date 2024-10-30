İngiltere bu olayı konuşuyor: Avam Kamarası'nda 'cinsel taciz' şoku!

Yayınlanma: 30.10.2024 - 10:59

Güncelleme: 30.10.2024 - 10:59

İngiltere'de Muhafazakar Parti'den aniden istifa eden Aaron Bell'in geçtiğimiz Aralık ayında parlamentonun 'Yabancılar Barı'nda bir kadının sol kalçasına, beline ve poposuna “uygunsuz bir şekilde ve rızası olmadan” dokunduğu tespit edildi.

Parlamento Standartları Komiseri tarafından hazırlanan kınama raporu, olayı “küstahça ve sarhoşken” cinsel suiistimal olarak tanımladı.

Rapor, Bell'in “şikayetçi üzerindeki güç konumunu kötüye kullandığını” tespit ederek, ikisi arasındaki önemli yaş farkını ve milletvekili ve hükümet denetçisi yardımcısı olarak rolünü gerekçe gösterdi.

Şikâyetçinin genç, kadın ve kıdemsiz bir personel olarak hedef alındığını hissettiğini ve “şikâyette bulunması halinde kariyerinin önemli ölçüde olumsuz etkilenme riskiyle karşı karşıya kalacağını” söyledi.

Bell'i soruşturan panel, bunun “gücün kötüye kullanılmasını içeren ciddi bir cinsel suiistimal vakası” olduğunu tespit etti. Heyet, Bell'in genel seçimlerden sonra milletvekili olarak kalması halinde, Avam Kamarası'ndan önemli ölçüde uzaklaştırılmasını önermeyi düşüneceğini söyledi.

Raporda şu sonuca varıldı:

“Bu koşullar altında 'bu rapor, davalının görevi kötüye kullanması nedeniyle yayınlanmış bir kınama olarak kabul edilecektir'.”

Mayıs ayında Bell, partinin tarihindeki en kötü yenilgiyi aldığı genel seçimlerden önce istifa eden Muhafazakâr milletvekillerinin artan sayısına katıldı.

Bay Bell yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Soruşturmanın sonucu beni hayal kırıklığına uğrattı, ancak komiserin bulgularına itiraz etmemeyi tercih ettim. Şikâyetçinin üzülmesine neden olduğum için özür dilerim ve herhangi bir sıkıntıya neden olma niyetinde olmadığımı açıkça belirtmek isterim. Bu soruşturma, genel seçimlerde yeniden aday olmamamın nedenlerinden biriydi. Derneğimin sadık üyelerini hayal kırıklığına uğrattım ve parlamento üyesi olarak bana verdikleri destek için onlara teşekkür ediyorum. Ayrıca hizmet etmekten onur duyduğum Newcastle-under-Lyme halkından da özür dilemek istiyorum. Ailem için zor bir dönemden geçiyorum ve şu anda mahremiyetlerine saygı gösterilmesini rica ediyorum.”