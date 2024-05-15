İngiltere bunu konuşuyor... 9 yaşından küçük çocuklara cinsellik eğitimi tartışması

Yayınlanma: 15.05.2024 - 14:00

Güncelleme: 15.05.2024 - 14:00

İngiliz basını, Eğitim Bakanı Gillian Keegan'ın önerisiyle, 5. sınıf öncesi (ilkokul) öğrencilere "cinsellik dersi verilmesini yasaklayacağını" duyurdu.

Birleşik Krallık kabinesi tarafından paylaşılan bilgi notunda, sonraki sınıflara verilecek cinsel eğitim derslerinin ise "cinsiyet ideolojisi yerine bilimsel gerçeklere dayandırılacağı" belirtildi.

Kabine notunda, perşembe günü yayınlanacak olan yeni hükümet kılavuzunda, "cinsiyet kimliğinin, öğretilmemesi gereken tartışmalı bir konu olduğunun açıkça ortaya koyulacağı" belirtildi.

Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak geçen yıl; İlişkiler, Seks ve Sağlık Eğitimi derslerinin gözden geçirilmesi talimatını vermişti.

Eleştiriler, söz konusu derslerin, "yaşa uygun olmayan, aşırı, cinsellik içeren ve hatalı" dersler olduğu üzerinde yoğunlaşmıştı.

Muhafazakâr milletvekili Miriam Cates yaptığı açıklamada, söz konusu derslerde çocuklara, "72 cinsiyetin" olduğunun öğretildiğini ve oral seksle ilgili grafik dersler gösterildiğini söylemişti.

CİNSİYET TARTIŞMASI

"Cinsiyet kimliği" ve "cinsiyet ideolojisi" terimleri, cinsiyet ve toplumsal cinsiyet konularına ilişkin tartışmalarda önemli yer tutmakta.

Cinsiyet kimliğinin savunucuları, bu kimliği, biyolojik cinsiyetten bağımsız olarak, bir kişinin kendini erkek, kadın, her ikisi, hiçbiri veya başka bir cinsiyet olarak tanımlaması olarak tarif ediyor. Bir bireyin biyolojik olarak kadın olabileceğini, ancak kendini erkek olarak tanımlayabileceğini ya da tam tersinin olabileceğini savunuyorlar.

Buna karşı çıkanlar ise tek cinsel kimliğin, biyolojik kimlik olabileceğini ve toplumsal düzenlemelerin, ancak bu kimlikler baz alınarak yapılabileceğini savunuyor.

CİNSİYET İDEOLOJİSİ NEDİR?

Toplumun cinsiyetler ve cinsiyet rolleri hakkında sahip olduğu inançlar ve değerler bütünüdür. Bu ideoloji, cinsiyetlerin sosyal, ekonomik ve politik rollerini nasıl algıladığımızı ve bu rollerin nasıl dağıtılması gerektiğine dair toplumsal normları ve beklentileri şekillendirir.

Örneğin, bir toplumdaki geleneksel cinsiyet ideolojisi, kadınların ev işlerinden sorumlu olmalarını ve erkeklerin aile reisi olarak görev yapmalarını öngörebilir.