DNA sonuçlarında 'aile içi ilişki' patlaması! Oranlar korkuttu...
DNA testlerinden elde edilen veriler, aile içi cinsel ilişki (ensest) vakalarında korkunç bir artışa işaret ediyor. Peki, ensest ilişki ne demektir, TCK'ye göre cezası nedir?
İsteyen herkes yaklaşık 100 dolar (3 bin 215 TL) karşılığında DNA testi yaptırabilir... Ancak bu testler, kişilerin, "evlenmeleri yasaca yasaklamış," yakın kan bağına sahip aile fertleri arasında yaşanmış 'ensest' türde bir cinsel ilişkinin ürünü olup olmadığına dair bilgi içermez.
Fakat bazı genetik test şirketleri bu konuda somut, bilimsel veriler sunabilir.
Bu durum da maalesef, bir DNA testi sayesinde üvey kardeşiyle birlikte olduğunu keşfeden Victoria Hill gibi pek çok kişinin, aileleriyle ilgili travmatik gerçekleri keşfetmesine yol açabilir.
Bir başka travmatik örnekte de Steve Edsel adlı bir kişi, DNA testi aracılığıyla ebeveynlerinin birinci dereceden akraba olduğunu, yani kardeş ya da baba-kız olduklarını öğrenmişti.
Bu da hamileliğinin büyük olasılıkla "cinsel saldırı" sonucu gerçekleştiği anlamına geliyor.
ABD'de ensest sanılandan çok daha yaygın ve bu oran 7 binde bir olarak ifade ediliyor.
Ensest sonucu doğan bebeklerde doğum kusurları, körlük ve işitme kaybı gibi genetik bozukluklara sık rastlanıyor.
Bu tür genetik bozukluklar, akraba bireyler hamile kaldığında ortaya çıkar, çünkü "genetik varyasyonlar azalır ve sahip oldukları çekinik gen birleşerek çocuklarında baskın hale gelir."
Bir kişi, bu tür bir durumdan şüpheleniyorsa, genetik materyalini, özel olarak bu alanda çalışan şirketlere sunmalıdır.
Zira bu tür bir bulgu, standart DNA testleri sunan şirketlerin elde edebileceği bir şey değildir.
Aradaki fark ise şudur:
Aile içi ilişki testlerinde 'homozigotluk' aranır. Çünkü ensestten doğan çocukların DNA'ları büyük oranda aynı genetik materyali içerir.
Homozigot, bir organizmanın "iki aynı alel veya genotipe sahip olduğu" duruma verilen isimdir ve "kalıtsal hastalıkların taşınmasını" artırabilir.
TCK'YE GÖRE CEZASI NEDİR?
Ensest ilişki halinde, suçun mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, on yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
Şikayet aranmaz. Re'sen soruşturma ve kovuşturma yürütülür.
Görevli Mahkeme, Ağır Ceza Mahkemesi'dir.
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