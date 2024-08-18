Sahibi uyurken ayak parmağını kemirdi, hayatını kurtardı!

Yayınlanma: 18.08.2024 - 12:22

Güncelleme: 18.08.2024 - 13:48

Tüm köpekseverlerin bileceği gibi, gördüğü her şeyi kemirmek isteyen heyecanlı bir köpek yavrusu için hiçbir şey kural dışı değildir.

Kanepeniz, en sevdiğiniz ayakkabılarınız, hatta mobilyalarınız, onların iştahla kemirmeyi arzu edeceği nesnelerin başında gelir.

Evcil hayvan sahibi David Lindsay'in, yaşadığı bu en zorlu deneyim sonrası öğrendiği gibi, yavru köpekler insanların ayak parmaklarının da kemirmek için iyi bir nesne olduğunu düşünebilir.

OLAY NASIL OLDU?

65 yaşındaki emekli inşaat işçisi, bir öğlen uykusu sırasında, oturma odasındaki kanepede uyuklarken aniden karısının dehşet çığlıklarıyla uyandı.

Cambridge'li beş çocuk babası şaşkın adam, ayaklarına bakıp Harley adındaki bulldog cinsi köpeklerini görene kadar, tüm bu yaygaranın neden koptuğunu anlamamıştı.

David, o anları şöyle anlattı:

“Karım içeri girip 'Dave, köpek yavrusu ayak parmağını çiğniyor!' diye bağırdığında kanepede uyuyordum. Yavru köpeğim neredeyse ayak başparmağımı koparmak üzereydi! Kemiğe kadar çiğneyip çatlatmıştı.”

NEDEN UYANMADI?

Bu dayanılmaz acının, David'i öğleden sonra uykusundan neden alıkoymadığını merak ediyor olabilirsiniz, ki David'in endişelendiği şey de tam olarak buydu.

Olay da burada çözüldü...

David şöyle açıkladı: “Ayağım tamamen uyuştuğu için hiçbir şey hissedemiyordum.”

Ağır hasar görmüş ayak parmaklarıyla hastaneye giden David, çiğneme alışkanlığı rahatsız edici bir boyuta ulaşan küçük Harley'in aslında bir 'kahraman' olduğunu keşfetti.

GERÇEK HASTANEDE ORTAYA ÇIKTI

Sağlık görevlileri David'e, köpek ısırığının neden olduğu olası enfeksiyonun kemiğine yayılmasını önlemek için damardan antibiyotik verdi ve ardından kırık ayak parmağındaki hasarı değerlendirmek için CT taramasından geçirdi.

Doktorlar bu sayede, David'in bacağında bir değil tam iki arterin tıkalı olduğunu; bu yüzden bacağının uyuştuğunu ve hiçbir şey hissetmediğini tespit etti. Kan akışı yeniden sağlanamazsa 'bacağını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu' kendisine bildirildi.

Fakat neyse ki Harley'nin ayağını ısırması tam da doğru zamanda gerçekleşmişti.

Sevimli yavru, ayak parmaklarını kemirerek istemeden de olsa David'in hayatını kurtarmıştı.

"BANA BÜYÜK BİR İYİLİK YAPTI..."

Doktorlar daha sonra babanın atardamarlarını açmak ve kan akışının normale dönmesini sağlamak çalışmalara koyuldu.

David'i ise Harley'e sahip olduğu ve hayatını kurtardığı için yavru köpeğe minnettar olduğunu söyledi.

David basına demecinde, “Kulağa tuhaf gelebilir, fakat ayak parmağımı çiğneyerek bana büyük bir iyilik yaptı. Stent takıp takamayacaklarını öğrenmek için bekliyorum" dedi.

David, taburcu edilip kahraman köpeğiyle birlikte evine dönmesine izin verilmeden önce bir haftadan fazla hastanede kaldı.