İngiltere'de Filistin yürüyüşüne polis müdahalesi: 200 gözaltı!

İngiltere'de yasaklı ilan edilen 'Palestine Action' örgütüne destek vermek amacıyla düzenlenen yürüyüşte 200 kişi gözaltına alındı.

İNGİLTERE'DE FİLİSTİN YÜRÜYÜŞÜ

Temmuz ayında yasaklanan ve terör örgütü ilan edilen 'Palestine Action' grubuna destek ve İsrail'in saldırılarını protesto etmek amacıyla yüzlerce kişi başkent Londra'daki Parlamento Meydanı'nda bir araya geldi.

Yerel saatle 13.00'te başlayan protesto gösterisinde eylemciler, "Soykırıma karşıyım, Palestine Action'ı destekliyorum" ifadelerinin yer aldığı pankartlar taşıdı.

EYLEMCİLERE POLİS MÜDAHALESİ

İsrail ile iş yapan firmalara yönelik eylemleriyle gündeme gelen grubun yasaklanmasına tepki göstermek için toplanan eylemcilere Londra Metropolitan Polisi müdahale etti.

Polis, "Palestine Action"ın yasaklı örgütlerden biri olduğunu hatırlatarak, eyleme katılan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

200 KİŞİ GÖZALTINDA

Eyleme ilişkin açıklama yapan Londra Metropolitan Polisi, 200 kişinin gözaltına alındığını ve bu sayının artmasının ihtimal dahilinde olduğunu belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Saat 15.40 itibarıyla, yasaklı bir örgüte destek gösterisinde bulunmaktan gözaltına alınanların sayısı 200’dü ve bu sayıya yenilerinin eklenmesi bekleniyor."

BAŞKA PROTESTOYA KATILMAMAK ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Gözaltına alınanların, Westminster bölgesindeki gözaltı işlem noktalarına götürüldüğü kaydedilen açıklamada, kimlik bilgileri doğrulananların, gruba destek amacıyla başka protestolara katılmama şartıyla kefaletle serbest bırakıldığı aktarıldı.

Açıklamada, kimlik bilgilerini vermeyenler veya bilgileri doğrulanamayanların ise Londra genelindeki polis merkezlerine götürüldüğü belirtildi.

Ayrıca, açıklamada, polis memurlarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 4 kişinin de gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

ÖNCEDEN UYARI YAPILMIŞTI

Londra Metropolitan Polisi, 5 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "Palestine Action" grubuna destek verecek kişilerin düzenleyeceği eylemde göstericilerin "kitlesel şekilde gözaltına alınabileceği" uyarısında bulunmuştu.