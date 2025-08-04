İngiltere’de 'kedi boyutunda' dev fare yakalandı

İngiltere’nin kuzeyindeki Redcar ve Cleveland bölgesinde yer alan Normanby’de bir evde yakalanan dev fare, ülkede şimdiye kadar görülen en büyük sıçanlardan biri olabilir. Yaklaşık 56 cm uzunluğundaki fare, ev sahibinin haşere kontrol ekibini çağırmasıyla bulundu.

Bölgeye gönderilen yerel meclis üyeleri, fareyi “küçük bir kedi boyutunda” olarak tanımladı.

Eston bölgesi meclis üyesi David Taylor, ücretsiz haşere kontrol hizmetinin kaldırılmasının ardından fare sorunlarının kontrolden çıktığını söyledi.

The Telegraph’a konuşan Taylor, “Bu kemirgenler artık çok daha cüretkâr davranıyor ve mahalleye yerleşmiş gibiler” dedi.

Taylor ve meslektaşı Stephen Martin, ortak sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, “Bu sorun artık sadece yerel değil, ulusal bir mesele haline geldi. Teesside Live’da binlerce yorum aldı ve ülke çapındaki gazetelere konu oldu” ifadelerini kullandı.

"ACİL EYLEM PLANI GEREKLİ" ÇAĞRISI

Taylor ve Martin, mevcut durumun tüm kurumları ilgilendirdiğini belirterek, “Bu durumun bu noktaya gelmesine izin verilmemeliydi. Artık suçlu aramak yerine ne yapacağımıza odaklanmalıyız” dedi.

İkili, tüm ilçeyi kapsayan bir acil eylem planı, haşere haritası ve tedavi stratejisi talep ediyor.

Redcar ve Cleveland Belediyesi’nden bir sözcü, belediyede yalnızca belediyeye ait arazilerde çalışan özel bir haşere kontrol görevlisi bulunduğunu belirtti.

Sözcü, “Geniş çaplı haşere kontrol hizmeti sunmuyoruz, ancak mümkün olduğunda vatandaşlara tavsiye veriyoruz” dedi.

Belediye ayrıca, Beyond Housing, Northumbrian Water ve diğer paydaşlarla birlikte çözüm arayışlarını sürdürdüklerini, vatandaşlara yönelik önleyici tedbirlerin de belediye web sitesinde yer aldığını aktardı.

İngiltere’de şimdiye kadar belgelenmiş en büyük fare 2018 yılında Bournemouth’ta yakalanmıştı. O hayvanın uzunluğu 53 cm olarak ölçülmüştü.