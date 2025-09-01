İngiltere'de savaş anketi: Halkın çoğu orduya katılmak istemiyor

İngiltere’de yapılan yeni bir kamuoyu yoklaması, halkın büyük çoğunluğunun savaş halinde bile orduya katılmaya istekli olmadığını ortaya koydu.

Sunday Express için gerçekleştirilen ankete göre, katılımcıların %64’ü orduya girmek istemediğini, %6’sı ise kararsız olduğunu belirtti.

Sonuçlara göre, gençler arasında da tablo farklı değil. 18-24 yaş grubunda %52, 25-34 yaş grubunda %51 orduya katılmaya sıcak bakmıyor.

Bu bulgular, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin’in yıl başında dile getirdiği “krizin nedeni gençlerin isteksizliği değil, eski yöntemler” yönündeki açıklamalarıyla çelişiyor.

AZALAN KADROLAR, BÜYÜYEN SORUN

2010 yılında 110 bin olan asker sayısı, bugün 74 binin altına düşmüş durumda. Bu sayı, Wembley Stadyumu’nun kapasitesini bile doldurmuyor.

Muhafazakâr milletvekili Danny Kruger, parlamentoda yaptığı konuşmada “Her beş yeni askere karşı sekiz kişi ordudan ayrılıyor. Bu ulusal güvenlik krizi demektir” ifadelerini kullandı.

Gölge Savunma Bakanı Mark Francois, krizin sorumluluğunu hükümete yükledi:

“Bu hükümet, Kuzey İrlanda gazilerini yargılarken, askerlerin yaşam koşullarını iyileştirmekte başarısız oldu. İnsanların orduya katılmaya isteksiz olmasına şaşırmamalı.”

Ancak Francois, “zorunluluk halinde tıpkı Dünya Savaşları’nda olduğu gibi gençlerin ülkeyi savunmaya koşacağını” da savundu.

NESİLLER ARASI FARKLILIK

Anket, toplumda orduya bakışta nesiller arası farkı da gözler önüne serdi. Yorkshire’dan 16 yaşındaki ikizler Amelia ve Pearce Knight bu ayrımı somutlaştırıyor.

Amelia, “Savaş çıksa bile askere gitmek istemezdim, ama başka yollarla yardımcı olurdum” derken; Pearce “Pilot olmayı hayal ediyorum ve RAF’a katılarak savaş uçağı uçurmak istiyorum” dedi.

Savunma Bakanlığı’nın hazırladığı Stratejik Savunma Gözden Geçirme raporu, toplum ile ordu arasındaki bağın zayıfladığını kabul ediyor. Çözüm için öneriler arasında şunlar öne çıkıyor:

Okullarda gençlere yönelik savunma bilincini artırmak

Kadet programlarını genişletmek

Özel sektörle işbirliğini güçlendirmek

Mevcut 140 bin kişilik kadet sayısının, 2030’a kadar %30 artışla 250 bine çıkarılması hedefleniyor.