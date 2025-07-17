İngiltere’de seçim reformu için yeni plan: Oy kullanma yaşı 16’ya indiriliyor

İngiltere'de seçim reformları kapsamında oy verme yaşı 18’den 16’ya indirilirken, 16 ve 17 yaşlarındaki yaklaşık 1,5 milyon genç bir sonraki genel seçimlerde oy kullanabilecek. İngiltere bu adımla İskoçya ve Galler’de hali hazırda geçerli olan uygulamaya geçmeyi planlıyor. İngiltere’de 1969 yılında oy verme yaşı 21’den 18’e düşürülmüştü.

SEÇMEN KİMLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE DİJİTAL KAYIT SİSTEMİNDE YENİ DÖNEM

Hükümet yaptığı basın açıklamasında, seçmenlerin oy kullanmasını kolaylaştırmak için dijitalleşmeye dayalı yeni adımlar atılacağını, seçmen kimliği uygulamasında banka kartlarının geçerli kimlik belgeleri arasına alınacağını ayrıca gaziler kimlik kartı ve ehliyet gibi belgelerin dijital formatlarının da kabul edileceğini bildirdi.

Uygulamaya girecek yeni kurallarla birlikte seçmen kayıt sistemi otomatikleştirilerek vatandaşların tekrar tekrar bilgi girmesine gerek kalmadan daha kolay kayıt yaptırmaları sağlanacak. Seçim Komisyonu’nun 2024 Genel Seçimleri'ne ilişkin verilerine göre, seçmen kimliği kuralları nedeniyle yaklaşık 750 bin kişinin oy kullanmadığı tespit edildi. Yeni uygulamalarla bu sayının azaltılması hedefleniyor.

YABANCI BAĞIŞÇILARIN MÜDAHALELERİNE VE SİYASİ TACİZE KARŞI ÖNLEMLER

Reform paketinde yabancı bağışçıların paravan şirketler aracılığıyla siyasi partileri etkilemesini engelleyecek yeni kurallar yer alıyor. 500 sterlin üzerindeki bağışların denetime tabi tutulması zorunlu hale getirilirken Seçim Komisyonu’na 500 bin sterline kadar ceza kesme yetkisi veriliyor.

Öte yandan seçim dönemlerinde adaylara ve kampanya görevlilerine yönelik taciz ve kötü muameleye karşı daha ağır yaptırımlar uygulanacak. Özellikle kadınlar ve etnik azınlıklara yönelik artan saldırılarla mücadele kapsamında adayların adres bilgilerinin yayımlanması zorunluluğu da kaldırılacak.