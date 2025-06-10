İngiltere'den İsrail'e yaptırım hazırlığı: İki bakan hedef listede

Times gazetesinin Salı günü yayımladığı habere göre, İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze'deki çatışma süresince sergiledikleri tutum nedeniyle uluslararası yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.

İngiltere'nin, söz konusu iki bakanın mal varlıklarını dondurması ve bu kişilere seyahat yasağı getirmesi bekleniyor. Benzer yaptırımlar, daha önce Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda tarafından da duyurulmuştu.

Ben-Gvir, Batı Şeria’daki bir yerleşimci olarak bilinirken, Smotrich ise İsrail’in aşırı sağcı finans politikalarıyla öne çıkan bir figür. Her iki isim de Gazze ve Batı Şeria’daki işgal politikalarının en sert savunucuları arasında yer alıyor.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Times’ın haberine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak hükümetin son haftalarda İsrail'e yönelik eleştirilerini sertleştirdiği ve Gazze'ye insani yardımların engellenmesi konusundaki tutumundan dolayı Tel Aviv yönetimine baskı yaptığı biliniyor.

TİCARET GÖRÜŞMELERİ ASKIYA ALINDI

Londra, geçtiğimiz ay İsrail ile yürütülen serbest ticaret anlaşması görüşmelerini askıya almış, Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşimcilerle ilgili ilave yaptırımlar açıklamıştı. Ayrıca İsrail Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

Bu adımlar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetine yönelik artan uluslararası baskının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail'in son saldırılarını “bu çatışmada karanlık bir yeni dönem” olarak nitelendirmişti.

Lammy, Smotrich'in Gazze'nin yok edilmesi ve Filistinlilerin üçüncü ülkelere gönderilmesi yönündeki açıklamalarını daha önce sert bir dille kınamıştı.