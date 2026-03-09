İngiltere’den Lübnan kararı: Diplomatlar geçici olarak çekildi

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, bazı personel ve aile bireylerinin Lübnan’dan geçici olarak ayrıldığını açıkladı.

Yetkililer, söz konusu adımın güvenlik değerlendirmeleri doğrultusunda atıldığını ve durumun yakından takip edildiğini bildirdi.

Açıklamada, Beyrut’taki İngiltere Büyükelçiliği’nin faaliyetlerini normal şekilde sürdürdüğü vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, bölgedeki gelişmelerin yakından izlendiğini ve güvenlik koşullarına göre gerekli adımların atılacağını ifade etti.