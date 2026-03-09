Cumhuriyet Gazetesi Logo
İngiltere’den Lübnan kararı: Diplomatlar geçici olarak çekildi

9.03.2026 00:03:00
Dış Haberler Servisi
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, güvenlik gerekçesiyle Lübnan’daki bazı diplomatik personel ve aile bireylerini geçici olarak ülkeden çekme kararı aldığını duyurdu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, bazı personel ve aile bireylerinin Lübnan’dan geçici olarak ayrıldığını açıkladı. 

Yetkililer, söz konusu adımın güvenlik değerlendirmeleri doğrultusunda atıldığını ve durumun yakından takip edildiğini bildirdi.

Açıklamada, Beyrut’taki İngiltere Büyükelçiliği’nin faaliyetlerini normal şekilde sürdürdüğü vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, bölgedeki gelişmelerin yakından izlendiğini ve güvenlik koşullarına göre gerekli adımların atılacağını ifade etti.

