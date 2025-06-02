İngiltere'den Türkiye'ye seyahat uyarısı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’deki bazı taksilerin güvenlik açısından risk oluşturduğuna dikkat çekerek turistlere yalnızca ruhsatlı ve taksimetreli taksileri kullanmaları çağrısında bulundu.

Açıklamada, "Kayıtlı olmayan taksilere binmek oldukça risklidir" ifadesi yer aldı.

Yolculuk öncesi plakanın not edilmesi, taksimetre kullanımının kontrol edilmesi ve mümkünse otel veya uygulama üzerinden taksi çağırılması önerildi.

“PROTESTOLARDAN UZAK DURUN”

Uyarıda, Türkiye'nin birçok kentinde düzenlenen kitlesel gösterilerin şiddet içerebileceği belirtildi. Özellikle İstanbul ve Ankara’daki eylemlerde zaman zaman göz yaşartıcı gaz ve TOMA’larla müdahale yaşandığı vurgulandı.

Bakanlık, İsrail ve Filistin’deki gelişmelerin ardından İsrail diplomatik temsilcilikleri önünde artan protestolara da dikkat çekti.

Açıklamada, "Gösterilerden uzak durun ve bir protesto gelişirse bölgeden ayrılın. Toplu ulaşımda aksamalar yaşanabilir" ifadeleri kullanıldı.

SAHTE ALKOL UYARISI

Türkiye’de sahte alkol kaynaklı ölümlerin arttığına işaret eden açıklamada, özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde kaçak üretilmiş içkilere karşı dikkatli olunması istendi.

İngiliz yetkililer, sahte içkilerden korunmak için şu önerilerde bulundu:

Alkollü içkileri yalnızca lisanslı içki bayilerinden satın alın

Sadece lisanslı otel ve barlarda içki tüketin

Ev yapımı içkilerden kaçının

Şişe kapaklarının ve etiketlerin orijinalliğini kontrol edin

KİMLİK TAŞIMAMAK YASA DIŞI

İngiliz vatandaşlarına yapılan bir diğer uyarı ise kimlik taşıma zorunluluğu üzerine oldu. Türkiye’de fotoğraflı kimlik bulundurmamanın yasalara aykırı olduğu belirtilerek, turistlerin her zaman pasaport veya oturma izni belgelerini yanlarında taşımaları gerektiği hatırlatıldı.

Yetkililer, İstanbul gibi yoğun bölgelerde kimlik kontrollerinin sıklaştığını ve ülke genelinde polis kontrol noktalarının arttığını belirtti. Vatandaşların güvenlik kontrollerine iş birliği içinde yaklaşmaları istendi.