İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss: Ukrayna'yı tanklar ve uçaklarla desteklemek tamamen meşru
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Çekyalı mevkidaşı Jan Lipavsky ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Ukrayna'yı tanklarla, uçaklarla desteklemenin tamamen meşru olduğu konusunda çok netiz" dedi.
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Çekya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyarette Çek mevkidaşı Jan Lipavsky ile görüştü.
İkili, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı için kamera karşısına geçti. Bakan Truss konuşmasında Ukrayna’ya yapılacak yardımların Marshall yardımları ile karıştırılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Amacımız sadece Ukrayna’yı değil, tüm Balkan ülkelerini de kapsayacak şekilde Avrupa’nın güvenliğini sağlamak olacaktır" dedi.
Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, “Bugün Ukrayna'yı hem siyasi hem de askeri olarak desteklemeye devam etme ve Ukrayna'nın yeniden inşası üzerinde çalışmaya devam etme ihtiyacı üzerinde anlaştık. İngiltere bir AB ülkesi olmasa da Çekya ile çok iyi ilişkileri var ve bu ilişkilerin Rusya’nın saldırganlığını durdurmak için ortak çalışmaya ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.
“UKRAYNA'YI TANKLARLA, UÇAKLARLA DESTEKLEMEK TAMAMEN MEŞRU”
Basın toplantısında Alman medyasında NATO’nun Ukrayna silah ve tank vermeyi durduğu ile ilgili soruyu yanıtlayan İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, haberin gerçeği yansıtmadığını, aksine Ukrayna'ya yapılan yardımların meşru olduğunu ve daha fazla yardım yapılması gerektiğini vurguladı. Truss, "Ukrayna'yı tanklarla, uçaklarla desteklemenin tamamen meşru olduğu konusunda çok netiz ve Çekya'nın Ukrayna'ya tank gönderme işini destekliyoruz” dedi.
“KAPASİTEMİZ İZİN VERDİĞİNCE DESTEĞE DEVAM EDECEĞİZ”
Çekya Dışişleri Bakanı Lipavsky ise soruya yönelik, “Açıkçası bu sözler gerçeğe dayanmıyor. Ukrayna'ya destek tek tek devletlerden geliyor, NATO'nun bu nedenle büyük bir yardım programı zaten yok. Çekya, Ukrayna'yı askeri olarak desteklemekten, Rusya'nın Ukrayna’ya saldırganlığını engellemek için yardım etmekten gurur duyuyor ve herkesin katılımını sağlıyor. Kapasitemiz izin verdiğince desteğe devam edeceğiz” dedi.
İki bakan ayrıca Stratejik Dış Güvenlik İyi Niyet Beyanı imzaladı.
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