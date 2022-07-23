İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, seyahat sorunu konusunda Fransa'yı suçladı

23 Temmuz 2022 Cumartesi, 09:19

Sky News'e verdiği röportajda Truss, Fransız makamlarını sınır karakollarına yeterli sayıda görevli göndermemekle suçladı.

Truss, Fransızların ortaya çıkan kaosun nedeninin Brexit olduğu yönündeki iddialarını da reddetti.

İnsanların karşı karşıya olduğu zor durumu çözmek için harekete geçmek gerektiğine işaret eden Truss, "Gerçek şu ki, Fransız makamları sınıra yeterince insan yerleştirmedi ve Fransız makamlarıyla temas halindeyim" dedi.

Fransız makamları ise İngiliz hükümetinin iddialarını reddederek, Brexit ve kurulan sınır kontrollerinin gecikme ve engellemenin nedeni olduğunu öne sürdü.

Dover Limanı, Fransa, Belçika ve Hollanda'ya giriş yapmak isteyen yolcular için önemli bir durak. Dün yolcuların altı saate varan kuyruklarla karşılaşmasının ardından "ciddi durum" ilan edilmişti.