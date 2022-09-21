İngiltere Dışişleri Bakanlığı: 'Putin’in tehdidi ciddiye alınmalı'
İngiltere Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Gillian Keegan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Batı’ya “Rusya’nın çok sayıda silahı olduğu” tehdidini ’ürpertici’ olarak nitelendirerek, “Putin’in tehdidi ciddiye alınmalı” dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kısmi seferberlik ilanı ve Batı’ya verdiği mesajlar büyük yankı uyandırdı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Gillian Keegan, İngiliz medyasına yaptığı açıklamada Putin’in Batı’ya çok sayıda silahı olduğu yönündeki tehdidini ’ürpertici’ olarak nitelendirdi.
"Bu ciddi bir tehdit ama daha önce yapılmış bir tehdit" diyen Keegan, “Putin’in tehdidi ciddiye alınmalı. Bu açıkça bir gerginlik tırmanışıdır" şeklinde konuştu.
Keegan, “Genel konuşma açıkça Putin’in yalanlarından ibaretti” diyerek, Ukrayna savaşına diplomatik bir çözüm aramaya devam edeceklerini söyledi.
Keegan, “Ukrayna veya diğer ülkeler üzerinden ya da doğrudan devam edecek görüşmeler her zaman olacak, bu yüzden sükuneti teşvik etmeye ve mümkün olan yerlerde bu görüşmeleri yapmaya devam edeceğiz" dedi.
Putin, konuşmasında Batı’yı Rusya’ya "nükleer şantaj" yapmakla suçlayarak, Rusya’nın cevap verecek çok silahı olduğunu ve blöf yapmadığını söylemişti.
ON BİNLERİ ÖLÜME GÖNDERDİ
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya'nın ilan ettiği askeri seferberliğe ilişkin "Putin 'istilasının başarısız olduğunu' kabul etti" ifadesinde bulundu.
Wallace yaptığı açıklamada, "Putin ve Şoygu, on binlerce vatandaşını donanımsız bir şekilde ölüme gönderdi" dedi.
Wallace, "Ukrayna'nın bu savaşı kazandığı, uluslararası toplumun birleştiği ve Rusya'nın küresel bir parya haline geldiği gerçeğini hiçbir tehdit ve propaganda gizleyemez" sözlerini ifadesine ekledi.
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