İngiltere Ekonomi Bakanı: 'son derece zor' kararlar almak gerek

İngiltere Ekonomi Bakanı Hunt, enflasyona dair değerlendirmede bulundu. Hunt, İngiliz ekonomisinin düzlüğe çıkabilmesi için "zor kararlar" almaları gerektiğini ifade etti

cumhuriyet.com.tr
11 Kasım 2022 Cuma, 10:39
İngiltere Ekonomi Bakanı: 'son derece zor' kararlar almak gerek
Abone Ol google-news

Ekonomi Bakanı Jeremy Hunt, ekonominin üçüncü çeyrekte küçüldüğünü gösteren verilerin ardından, güven ve ekonomik istikrarın yeniden tesis edilmesi için yapılması gerekenden bahsetti.

Reuters'ın haberine göre, Hunt, "Önümüzde zorlu bir yol olduğu konusunda hiçbir yanılsamaya kapılmıyorum. Güveni ve ekonomik istikrarı yeniden tesis etmek için son derece zor kararlar alınması gerekecek" dedi.

Hunt, İngiliz ekonomisine dair yaptığı bilgilendirmede şöyle konuştu:

"Ancak uzun vadeli, sürdürülebilir bir büyüme elde etmek için enflasyonu kontrol altına almamız, defterleri dengelememiz ve borçları düşürmemiz gerekiyor. Bunun başka bir yolu yok"


Ekonomi Bakanı Jeremy Hunt ingiliz vade büyü büyüme

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler