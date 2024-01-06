Russel Crowe: 'İngiltere'de kafası kesilerek idam edilen son kişinin soyundan geliyorum'

Yayınlanma: 06.01.2024 - 14:06

Güncelleme: 06.01.2024 - 14:06

Russell Crowe, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla soyağacında bulunan ilginç bir bilgiyi takipçileriyle paylaştı. Avustralyalı oyuncu, 11. Lord Lovat ünvanlı Simon Fraser ile doğrudan akraba olduğunu belirtti.

Simon Fraser, 1747 yılında vatana ihanet suçlamasıyla ölüm cezasına çarptırılarak kafası kesilerek idam edilen son kişi olarak biliniyor.

Russell Crowe, uzun süredir İtalyan kökenlerine dair araştırma yaptığını ve aile hikayeleri ile yazım hataları nedeniyle yanlış bilgilere yönlendirildiğini ifade etti. Lord Lovat'ı araştıran Crowe, onun ilginç kişiliğine dikkat çekerek, "Ona 'Yaşlı Tilki' derlermiş" dedi. Lord Lovat'ın idamına dair anekdotu paylaşan Crowe, "Bıçak boynuna saplandığında hala gülüyormuş ve böylece 'gülmekten ölmüş'. Büyüleyici" ifadelerini kullandı.

Oyuncu, İtalyan bağlantılarını öğrenmenin kendisi için güzel bir deneyim olduğunu ve görünüşe göre henüz gitmediği bazı yerlerin olduğunu belirterek, "Beni bazı maceralar bekliyor" dedi. Ayrıca, Ridley Scott'un "Gladyatör"ün devam filmi için başrol seçimini Paul Mescal'dan yana kullanmasına rağmen, Russell Crowe, bu rol için kendisine ödeme yapılması gerektiğini belirtmişti.