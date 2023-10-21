Yunanistan'dan İsrail-Filistin adımı: Özel güvenlik önlemleri alacak

Yunanistan'ın, İsrail-Filistin çatışması nedeniyle çoğunluğu başkent Atina'da bulunan 150 noktada özel güvenlik önlemleri alacağı bildirildi.

AA
Yayınlanma: 21.10.2023 - 16:30
Yunanistan'dan İsrail-Filistin adımı: Özel güvenlik önlemleri alacak
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Ta Nea gazetesinin polis kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Yunanistan Parlamentosu, Batılı diplomatik temsilciler, askeri bölgeler, Akropolis gibi tarihi alanlar, parklar, metro istasyonlarının olası hedefler arasında olduğu belirtildi.

Özellikle İsrailli öğrencilerin okuduğu okullar ile İsrailli şirketlerin bulunduğu yerlerin sürekli korunma altında tutulacağı kaydedilen haberde, üst düzey yetkililerin, şu ana kadar Yunanistan'a yönelik herhangi bir saldırı hakkında ellerinde herhangi bir bilgi olmadığını açıkladığı aktarıldı.

Çoğunluğu Atina'da bulunan 150 noktada özel güvenlik önlemleri alınacağı belirtilen haberde, nefret söylemi içeren paylaşımların tespit edilmesi amacıyla sosyal paylaşım sitelerinde yapılan kontrollerin artırılacağı ifade edildi.

Filistinlilerin ülkede düzenleyeceği eylemlerde de güvenlik önlemlerinin sıkılaştırılmasına karar verildiği aktarıldı.


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