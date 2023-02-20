İngiltere Kalkınma Bakanı Mitchell, Türkiye ile güçlü siyasi bağlarının olduğunu açıkladı

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 07:53

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 07:53

Türkiye'ye gelerek deprem bölgelerini ziyaret eden İngiltere Kalkınma ve Afrika’dan sorumlu Devlet Bakanı Andrew Mitchell, AA muhabirine konuştu.

Mitchell, ziyareti sırasında, İngiltere'nin Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde kurduğu sahra hastanesinde İngiliz sağlık ekiplerinin çalışmalarını inceledi ve işbirliği içinde çalışan Türk ve İngiliz ekiplerine teşekkür etti.

Uluslararası toplumun, bu felaketin her farklı aşamasında çok güçlü destek vermesi gerektiğini söyleyen Mitchell, "Türkiye'nin başta İngiltere olmak üzere çok sayıda dostu var" diye konuştu.

Mitchell, İngiltere'nin felaketin en başından beri Türkiye'nin yanında olduğunu belirterek ülkesinin, Türkiye'ye insani yardım malzemeleri ve 77 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdiğini kaydetti.

Sahra hastanesi ve acil tıp klinikleri de dahil olmak üzere, İngiltere'den 150 uzmanın sahada çalıştığını ifade eden Mitchell, depremin etkilendiği bölgeleri "kesinlikle dehşet verici" şeklinde nitelendirdi.

"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY HİÇ GÖRMEDİM"

Mitchell, "Depremin meydana getirdiği yıkımı görmek için deprem bölgelerinden geçmek oldukça sıra dışı. Daha önce hiç böyle bir şey görmedim" değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye gelen arama kurtarma ekipleri hakkında konuşan Mitchell, Türkiye'nin bu kadar çok dostunun olmasından ve destek için buraya gelmelerinden çok etkilendiğini ifade etti.

Mitchell, "Türkiye, korkunç bir felaketin ardından küresel toplumun tam desteğini bekleyebilir" ifadelerini kullandı.

"SAĞLIK, GÜVENLİK VE BARINMA SORUNLARIYLA" MÜCADELE

Bakan Mitchell, deprem bölgelerinde bulunan uzmanların ve sağlık ekiplerinin, arama kurtarma çalışmalarında sona yaklaştığını söyleyerek bir sonraki aşamanın "sağlık, güvenlik ve barınma sorunlarıyla" mücadele etmek olduğuna dikkati çekti.

İngiltere'nin depremzedeler için 35 bin termal battaniye, 2 bin 500 çadır, temel ihtiyaç ve temizlik kitleri gönderdiğini hatırlatan Mitchell, bölgedeki İngiliz sağlık ekibinin, depremzedeler için elinden gelen her şeyi yaptığını belirtti.

Mitchell, "Olabildiğince hızlı bir şekilde buraya geldik ve Türkiye'ye bu korkunç felakette yardım etmeye kararlıyız" ifadesini kullanarak sahra hastanesinde, bir haftadan kısa bir sürede 2 bin 700'den fazla depremzedenin tedavi edildiğini aktardı.

TÜRKİYE-İNGİLTERE İLİŞKİLERİ

Türkiye ve İngiltere ilişkileri hakkında "yakın arkadaşlar" ifadesini kullanan Mitchell, "Güçlü siyasi bağlarımız var. Güvenlik bağlantılarımız var. NATO'nun önde gelen ortaklarıyız. Herkes kadar Türkiye'ye yakınız" diye konuştu.

Mitchell, İngiliz halkının da depremzedeler için seferber olduğunu vurgulayarak vatandaşların kendi ceplerinden 85 milyon sterlin topladığını ve bunun iki ülke arasında var olan ilişkinin yakınlığını gösterdiğini söyledi.