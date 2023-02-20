Polislerden deprem yardımı için bağış makbuzu istediler

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 07:36

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerle birlikte deprem vergileri de gündeme geldi. Televizyonların ortak yayınıyla bağış kampanyası yapılırken bazı kamu kurumlarında da bağış makbuzlarının yönetimlere iletilmesi “fişlenme” tartışmasını başlattı. Benzer bir olay da polis teşkilatında ortaya çıktı.

Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’nın polislere “gönüllülük” esasıyla bağış yapılması çağrısında bulunduğu, bağış yapan polislerden dekontları göndermelerini istediği öğrenildi. Vakıftan yapılan duyuruda da “Yapılan yardım miktarları birim amirlerince takip edilecektir” denildi. Ayrıca unvanlarına göre emniyet personelleri için asgari bağış miktarının belirlendiği öğrenildi. Bu kapsamda polis memuru rütbesindeki personeller için bağış miktarı 500 lira olarak duyuruldu. Bağışların takip edilecek olması da Emniyet içinde “fişlenme” korkusuna neden oldu.