İngiltere Kralı 3. Charles Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutladı

Yayınlanma: 29.10.2023 - 09:25

Güncelleme: 29.10.2023 - 09:25

Kral 3. Charles’ın AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben yazdığı mektupta, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutladı.

Türkiye’ye 2015’te yaptığı ziyarette karşılaştığı misafirperverliği sevgiyle hatırladığını belirten Kral Charles, “Bu yıl şubat ayında yaşanan ve büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından Türkiye halkının devam eden yeniden inşa çabalarında gösterdiği dirence derin hayranlık duyduğumu da ifade etmek isterim” değerlendirmesini paylaştı.

Majesteleri Kral, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ekselansları Sn Recep Tayyip Erdoğan’a, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı gönderdi: pic.twitter.com/u1FmboajSh — British Embassy Ankara ???????? (@UKinTurkiye) October 27, 2023

Mektupta ayrıca, İngiltere ve Türkiye arasındaki ortaklık ve dostluğun devamını dileyen Kral 3. Charles “Bu olumlu ilişkinin giderek daha da güçleneceğinden ve devam edeceğinden eminim. Siz ve dünyanın her yerinde yaşayan Türkler, Türkiye’nin yüzüncü yılını kutlarken ben ve eşim size en iyi dileklerimizi iletiyoruz” dedi.