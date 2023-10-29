Cumhuriyetimizin 100.Yılı

İngiltere Kralı 3. Charles Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutladı

İngiltere Kralı III. Charles, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kutlama mesajı gönderdi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 29.10.2023 - 09:25
İngiltere Kralı 3. Charles Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutladı
Abone Ol google-news

Kral 3. Charles’ın AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben yazdığı mektupta, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutladı.

Türkiye’ye 2015’te yaptığı ziyarette karşılaştığı misafirperverliği sevgiyle hatırladığını belirten Kral Charles, “Bu yıl şubat ayında yaşanan ve büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından Türkiye halkının devam eden yeniden inşa çabalarında gösterdiği dirence derin hayranlık duyduğumu da ifade etmek isterim” değerlendirmesini paylaştı.

Mektupta ayrıca, İngiltere ve Türkiye arasındaki ortaklık ve dostluğun devamını dileyen Kral 3. Charles “Bu olumlu ilişkinin giderek daha da güçleneceğinden ve devam edeceğinden eminim. Siz ve dünyanın her yerinde yaşayan Türkler, Türkiye’nin yüzüncü yılını kutlarken ben ve eşim size en iyi dileklerimizi iletiyoruz” dedi.


ingiltere Kral Kral Charles Mektup 100. yıl

İlgili Haberler

Google'dan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel

Google'dan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel "doodle"
Kulüpler Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı

Kulüpler Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı

En Çok Okunan Haberler