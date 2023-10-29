Kulüpler Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı

Yayınlanma: 29.10.2023 - 00:47

Güncelleme: 29.10.2023 - 01:00

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

FENERBAHÇE

BİZ BU CUMHURİYETE SEVDALIYIZ: İLELEBET İZİNDE, EMRİNDEYİZ… SONSUZA DEK CUMHURİYET



???? #SonsuzaDekCumhuriyet pic.twitter.com/izmubnSlB0 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 28, 2023

GALATASARAY

???? Cumhuriyetimizin ikinci yüz yaş kutlamasında bugün burada olan bizler olmayacağız. Yerimizi “Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.” sözlerini anlamış yeni nesiller almış olacak.… pic.twitter.com/3dKvKQQ6k6 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 28, 2023

BEŞİKTAŞ

Biz her zaman Cumhuriyet çocuklarıyız, Cumhuriyet’i kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izindeyiz. ?



Şerefimizle oynar hakkımızla kazanırız. Halkın takımıyız, bu ülkeye ve değerlerine tutkuyla bağlıyız. ??



Cumhuriyet ile 100 yıldır hep yan yanayız, ilelebet beraber olmaya… pic.twitter.com/WVN3DZGfs6 — Beşiktaş JK (@Besiktas) October 28, 2023

TRABZONSPOR

Bugün koca bir asrı geride bırakırken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası hala canlıdır.



Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun! pic.twitter.com/6qeGWOYIBU — Trabzonspor (@Trabzonspor) October 28, 2023

KASIMPAŞA

Sesin kulağımızda, fikirlerin yüreğimizde.



Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun! ???? pic.twitter.com/1ylHK8jl2d — Kasımpaşa (@kasimpasa) October 28, 2023

SİVASSPOR

Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun! ????



Cumhuriyetimizin kuruluşunun 1?0?0?. yıl dönümü vesilesiyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz.#Cumhuriyet100Yaşında #MustafaKemalAtatürk pic.twitter.com/yZmZqwPWO4 — EMS Yapı Sivasspor (@Sivasspor) October 28, 2023

BAŞAKŞEHİR

PENDİKSPOR

“Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir. Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir”



Yüzyıl değil ilelebet; sonsuza dek cumhuriyet!



Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun!… pic.twitter.com/kRxwd6nttk — Siltaş Yapı Pendikspor (@PendiksporK) October 28, 2023

ANTALYASPOR

???????????? Türkiye Cumhuriyeti 1??0??0?? yaşında!



Rahat uyu büyük Atatürk. 100 yıldır olduğu gibi yolcusuyuz biz hürriyetin, bekçisiyiz cumhuriyetin. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!#29EkimCumhuriyetBayramı#CumhuriyetinGüneşi#BitexenAntalyaspor pic.twitter.com/jCDjIddlAH — Antalyaspor (@Antalyaspor) October 28, 2023

MKE ANKARAGÜCÜ

İstiklal mücadelemizin kahramanlarının, ilmek ilmek işlediği zaferidir Cumhuriyet!



Biz hepimiz Cumhuriyetiz, 100. Yılın kutlu olsun Türkiye'm! ????#CumhuriyetinGücü pic.twitter.com/KIU1VJ1gpg — MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) October 28, 2023

ALANYASPOR

???? Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun! pic.twitter.com/Mlt15ah86u — Corendon Alanyaspor ???? (@Alanyaspor) October 28, 2023

İSTANBULSPOR

ADANA DEMİRSPOR

KONYASPOR

Cumhuriyet’imizin 100. yılına ulaşmanın coşkusu ile tek yürek olduk! ????



İstiklal Mücadelesi ile canlarını vatanları için hiçe sayan başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. ????



29 Ekim Cumhuriyet… pic.twitter.com/u9kk2cjcxp — TÜMOSAN Konyaspor (@konyaspor) October 28, 2023

GAZİANTEP FK

???? İlelebet payidar kalacak olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı kutlu olsun!



YAŞASIN CUMHURİYET! pic.twitter.com/7LR2ULd0hL — Gaziantep FK (@GaziantepFK) October 28, 2023

HATAYSPOR

FATİH KARAGÜMRÜK