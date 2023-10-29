Kulüpler Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı
Türk takımları, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100.yılı nedeniyle kutlama mesajları paylaştı.
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
Şanlı Cumhuriyetimiz 100 Yaşında! #29Ekim #iyikivarsınTürkiye ???? pic.twitter.com/ilIPXQohVw— TFF (@TFF_Org) October 28, 2023
FENERBAHÇE
BİZ BU CUMHURİYETE SEVDALIYIZ: İLELEBET İZİNDE, EMRİNDEYİZ… SONSUZA DEK CUMHURİYET— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 28, 2023
???? #SonsuzaDekCumhuriyet pic.twitter.com/izmubnSlB0
GALATASARAY
???? Cumhuriyetimizin ikinci yüz yaş kutlamasında bugün burada olan bizler olmayacağız. Yerimizi “Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.” sözlerini anlamış yeni nesiller almış olacak.… pic.twitter.com/3dKvKQQ6k6— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 28, 2023
BEŞİKTAŞ
Biz her zaman Cumhuriyet çocuklarıyız, Cumhuriyet’i kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izindeyiz. ?— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 28, 2023
Şerefimizle oynar hakkımızla kazanırız. Halkın takımıyız, bu ülkeye ve değerlerine tutkuyla bağlıyız. ??
Cumhuriyet ile 100 yıldır hep yan yanayız, ilelebet beraber olmaya… pic.twitter.com/WVN3DZGfs6
TRABZONSPOR
Bugün koca bir asrı geride bırakırken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası hala canlıdır.— Trabzonspor (@Trabzonspor) October 28, 2023
Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun! pic.twitter.com/6qeGWOYIBU
KASIMPAŞA
Sesin kulağımızda, fikirlerin yüreğimizde.— Kasımpaşa (@kasimpasa) October 28, 2023
Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun! ???? pic.twitter.com/1ylHK8jl2d
SİVASSPOR
Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun! ????— EMS Yapı Sivasspor (@Sivasspor) October 28, 2023
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 1?0?0?. yıl dönümü vesilesiyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz.#Cumhuriyet100Yaşında #MustafaKemalAtatürk pic.twitter.com/yZmZqwPWO4
BAŞAKŞEHİR
???? Şanlı Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun! #100Yaşında #TürkiyeYüzyılı pic.twitter.com/vmSADI8vWH— RAMS Başakşehir (@ibfk2014) October 28, 2023
PENDİKSPOR
“Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir. Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir”— Siltaş Yapı Pendikspor (@PendiksporK) October 28, 2023
Yüzyıl değil ilelebet; sonsuza dek cumhuriyet!
Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun!… pic.twitter.com/kRxwd6nttk
ANTALYASPOR
???????????? Türkiye Cumhuriyeti 1??0??0?? yaşında!— Antalyaspor (@Antalyaspor) October 28, 2023
Rahat uyu büyük Atatürk. 100 yıldır olduğu gibi yolcusuyuz biz hürriyetin, bekçisiyiz cumhuriyetin. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!#29EkimCumhuriyetBayramı#CumhuriyetinGüneşi#BitexenAntalyaspor pic.twitter.com/jCDjIddlAH
MKE ANKARAGÜCÜ
İstiklal mücadelemizin kahramanlarının, ilmek ilmek işlediği zaferidir Cumhuriyet!— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) October 28, 2023
Biz hepimiz Cumhuriyetiz, 100. Yılın kutlu olsun Türkiye'm! ????#CumhuriyetinGücü pic.twitter.com/KIU1VJ1gpg
ALANYASPOR
???? Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun! pic.twitter.com/Mlt15ah86u— Corendon Alanyaspor ???? (@Alanyaspor) October 28, 2023
İSTANBULSPOR
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ADANA DEMİRSPOR
#YaşasınCumhuriyet ????— Yukatel Adana Demirspor (@AdsKulubu) October 28, 2023
???? Türkiye Cumhuriyeti 100 Yaşında! pic.twitter.com/ZzY0QDWaSo
KONYASPOR
Cumhuriyet’imizin 100. yılına ulaşmanın coşkusu ile tek yürek olduk! ????— TÜMOSAN Konyaspor (@konyaspor) October 28, 2023
İstiklal Mücadelesi ile canlarını vatanları için hiçe sayan başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. ????
29 Ekim Cumhuriyet… pic.twitter.com/u9kk2cjcxp
GAZİANTEP FK
???? İlelebet payidar kalacak olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı kutlu olsun!— Gaziantep FK (@GaziantepFK) October 28, 2023
YAŞASIN CUMHURİYET! pic.twitter.com/7LR2ULd0hL
HATAYSPOR
???? #100yaşında pic.twitter.com/SDBnt8ii5E— Hatayspor (@Hatayspor_FK) October 28, 2023
FATİH KARAGÜMRÜK
Cumhuriyetimiz 100 yaşında!— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) October 28, 2023
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! pic.twitter.com/IYsc9GSBSh
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