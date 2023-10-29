Cumhuriyetimizin 100.Yılı

Kulüpler Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı

Türk takımları, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100.yılı nedeniyle kutlama mesajları paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.10.2023 - 00:47
Kulüpler Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı
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TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 

 

FENERBAHÇE

 

GALATASARAY

 

BEŞİKTAŞ

 

TRABZONSPOR

 

KASIMPAŞA

 

SİVASSPOR 

 

BAŞAKŞEHİR

 

PENDİKSPOR

 

ANTALYASPOR

 

MKE ANKARAGÜCÜ

 

ALANYASPOR

 

İSTANBULSPOR

 

ADANA DEMİRSPOR

 

KONYASPOR

 

GAZİANTEP FK 

 

HATAYSPOR 

 

FATİH KARAGÜMRÜK 

 


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Cumhuriyetin 100. yılı Cumhuriyet

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