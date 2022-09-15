İngiltere Kralı Charles'ın parmakları Yeni Zelanda'daki bir kasaba ilham oldu

Annesi 2. Elizabeth’in ölümünün ardından monarşi kuralları gereği İngiltere’nin yeni kralı olan 73 yaşındaki Charles, tahta geçti. Yen, Zelanda'daki bir kasap Kral Charles'in parmaklarını andırdığını öne sürerek 'Kral Charles' sosisleri satmaya başladı.

cumhuriyet.com.tr
15 Eylül 2022 Perşembe, 12:44
İngiltere Kralı Charles'ın parmakları Yeni Zelanda'daki bir kasaba ilham oldu
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İngiltere’de Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünün ardından kraliyet prosedürleri de işlemeye başladı. 70 yıllık kraliçe Elizabeth’in ardından tahta çıkacak olan oğlu Charles, III. Charles adıyla tahtın yeni sahibi oldu.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Yeni Zelanda'daki bir kasap, İngiltere'nin yeni hükümdarı Kral 3. Charles'ın şişmiş parmaklarına gönderme yaparak 'Kral Charles' sosisleri satmaya başladı.

Kral 3. Charles'ın 'sosis parmakları' sosyal medyanın da gündemine oturdu.


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