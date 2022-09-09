İngiltere Kralı III. Charles'tan halka ilk sesleniş: 'Annemin anısını ve hayatını adamış olduğu bu hizmeti her zaman yaşatacağım'

09 Eylül 2022 Cuma, 20:15

İngiltere’de Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünün ardından kraliyet prosedürleri de işlemeye başladı. 70 yıllık kraliçe Elizabeth’in ardından tahta çıkacak olan oğlu Charles, III. Charles adıyla tahtın yeni sahibi oldu.

Charles, bu akşam ilk kez İngiliz halkına seslendi. Charles’ın konuşması Türkiye saati ile 20.00’de başladı.

"HAYATINI ADAMIŞ OLDUĞU BU HİZMETİ HER ZAMAN YAŞATACAĞIM"

İngiltere'nin yeni kralı Charles'ın halka sesleniş konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bu onun temeldeki kişisel adanmışlığıydı. Bütün hayatını buna adamıştı. Fedakarlıklar yaptı görevi için. Adanmış bir şekilde hizmet etti, geri adım atmadı. İlerleme zamanlarında, değişim zamanlarında, kutlama zamanlarında ve üzüntü zamanlarında, kayıp zamanlarında hep bu ruhla hizmet etti.

Hayatı boyunca geleneğe bağlılığını gördük. Ve tabii ki ilerlemeyi de hep göz önünde bulundurdu. Ülkemizi, ulusumuzu daha ileri taşımaya çalıştı. Onun ortaya koymuş olduğu adanmışlık esasında hizmetinin sembolü oldu.

Majesteleri, kraliçe hem insan olarak ve halkı için en iyisini yapan hükümdar olarak karşımıza çıkıyor. Annemin anısını ve hayatını adamış olduğu bu hizmeti her zaman yaşatacağım."

"DEĞERLERİMİZ VARLIĞINI SÜRDÜRECEK"

"Bizim değerlerimiz her zaman için varlığını sürdürecek. Görevimiz de devam edecek. Özellikle İngiltere Kilisesi ile olan bağlantımız, bağlılığımız, ilişkimiz devam edecek. Bu imanla, inançla başkalarına yardıma devam edeceğimiz. Özgürlük, gelenek ve sorumluluklarımızın bilincinde olarak parlamenter hükümet temelinde çalışmalarımız devam edecek.

Kraliçe çok büyük adanmışlık gösterdi ben de aynısını yapma noktasında size vaadimi sunuyorum. Anayasa ülkemizin temelini oluşturacak. Birleşik Krallık'ın neresinde yaşarsanız yaşayın, dünyanın neresinde olursanız olun, sizlere saygı, sadakat ve sevgiyle hizmet edeceğim hayatım boyunca yaptığım gibi.

Elbette yeni sorumluluklar alıyor olacağım, hayatım değişecek. Benim için zamanımı ve enerjimi bugüne kadar yaptığım gibi hayır işlerine ayırabileceğimi zannetmiyorum, çünkü sorumluluklarım değişiyor. Bu işi başkalarına bırakıyor olacağım. Ailem için de ç ok şey değişecek. Sevgili eşimin bana olan desteğine güveniyorum.

70 sene önce annem tahta çıktı kraliçe olarak. Şimdi benim eşim, kralın eşi kraliçe sıfatıyla benimle olacak. Veliahdımız William da İskoçya tahtının sahibi olacak. O da gereken sorumlulukları yerine getirmeye devam edecek. 50 yıldan bu yana yapmış olduğum işleri şimdi William yapacak."

ANNESİNE TEŞEKKÜR ETTİ

"Henry ve Megan, onlar da kendi yaşamlarını sürdürmeye devam edecekler. 1 hafta içerisinde ulus olarak, İngiliz Uluslar Topluluğu ve küresel toplumu olarak bir araya geleceğiz ve Kraliçe'nin defin törenini gerçekleştireceğiz. Onun ortaya koymuş olduğu örneğin ışığında onu anacağız. Ailem adına samimiyetle ve cani yürekten göndermiş olduğunuz dileklere teşekkür etmek istiyorum.

Sevgili anneme...

Sen artık ebedi yolculuğuna çıktın ve ben sadece şunu söylemek istiyorum; teşekkür ederim, teşekkür ederim. Sevgin ve adanmışlığın için ailemize ve ulusumuza o kadar güzel hizmet ettin ki uzun yıllar boyunca, melekler ebedi istirahatinde seninle olsun."

UNVANLARDA DEĞİŞİKLİK

Charles'ın Kral 3. Charles olması ile birlikte tahtın artık 1 numaralı varisi olan oğlu Prens William'ın da unvanı değişecek. Veliaht Prens olacak olan William, babasına eski unvanı olan Galler Prensi ile birlikte Cornwall Dükü unvanını da hemen alacak.

İngiltere’de Avam Kamerası Sözcüsü, oturumların Charles’ın konuşması sırasında duracağını söyledi. Oturumda konuşan yeni Başbakan Liz Truss da Charles ile konuştuğunu belirterek, “Kral yasta olmasına karşın, göreve olan bağlılığı netti” dedi.

YARIN 'KRAL' İLAN EDİLECEK

İktidarın ebeveynden çocuğa devredilmesi öngören monarşi yasaları gereği otomatik şekilde krallık unvanı kazanan Charles, Buckhingam Sarayı'nın yaptığı açıklamaya göre, yarın TSİ 12.00'de St. James Sarayı'nda Katılım Konseyi önünde gerçekleşecek toplantıyla resmi olarak Kral ilan edilecek.

Konseyde Elizabeth’in öldüğü dillendirilerek yeni hükümdarın ilanı yapılacak ve yaşananlar resmiyet kazanacak. Daha sonra bu ilan, devlet yetkililerin imzasıyla kesinlik kazanacak. Katılım Konseyi tahminen 1 gün sonra bu kez kralın da katılımı ile toplanacak.

Trompetçilerin seremonisi ile Charles’ın Kral III. Charles olduğu halka ilan edilecek. Bu anons St James's Sarayı’ndaki balkondan gerçekleştirilecek.

Görevli, “Tanrı Kralı korusun” diye bağıracak ve 1952 yılından bu yana ilk kez ulusal marşı “Tanrı Kraliçe'yi korusun” olarak değil “Tanrı Kralı korusun” sözleri ile söylenecek.