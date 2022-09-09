Kraliçe Elizabeth'in ölümüne ilişkin dikkat çeken iddia: "Dayanılmaz bir acı çekmiş olmalı"

09 Eylül 2022 Cuma, 17:53

Dün akşam saatlerinde Balmoral'daki ikametgahında 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe 2.Elizabeth'in ölümüne ilişkin İngiliz basınında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Avustralyalı doktor Deb Cohen-Jones, Kraliçe Elizabeth'in periferik vasküler hastası olduğunu düşündüğünü aktarırken, hastalığın son demlerinde çok büyük ağrılara sebep olduğunu belirtti.

ELDEKİ MORLUK AYRINTISI

Buckingham Sarayı'ndan Salı günü yapılan açıklamada “Kraliçe bugün Saygıdeğer Elizabeth Truss’ı kabul etti ve ondan yeni bir yönetim kurmasını istedi. Bayan Truss, Majestelerinin teklifini kabul etti ve Başbakan ve Hazine'nin Birinci Lordu olarak atanması üzerine el öptü” ifadeleri kullanılmıştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; bu resmi açıklama ‘el öptü’ ifadesini içerse de kraliyette, eski çağlarda kalan, el öpmenin yerini çoktan modern bir el sıkışma almıştı.

NEDEN LONDRA'DA DEĞİLDİ?

Kraliçe Elizabeth genel olarak ağustos ve eylül aylarını, çeşitli aşamalarda diğer aile üyelerinin katıldığı bu İskoçya inzivasında geçiriyordu. Kraliçe, Liz Truss'u İskoçya'daki Balmoral Şatosu'nda karşılarken bir bastondan yardım aldı. Üstelik bu bastonlu hali onun hayattaki son fotoğrafı olarak da tarihteki yerini aldı.

DOKTORLAR LONDRA'YA GÖTÜRMEK İSTEMEDİ

Elizabeth'in sağlığından endişe eden doktorlar 21 Temmuz'da yaz tatili için gittiği malikaneden ayrılmasını istememişlerdi. Bunun yerine geçen hafta, eski ve yeni başbakanlardan onu görmek için 1.000 millik bir gidiş-dönüş yapmalarını isteme kararı alınmıştı.

AVUSTRALYALI DOKTORDAN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Avustralyalı doktor Deb Cohen-Jones ise İngiliz basınına verdiği demeçte yeni Elizabeth'in Başbakanı Liz Truss ile birlikte poz verdiği sıradaki görüntüsü üzerinden yorum yapan doktor Kraliçe 2. Elizabeth'in ellerine dikkat çekti.

Normalde kamera karşısında ya da halkın arasına çıktığında ellerinde mutlaka eldiven olan Elizabeth bu kez bunu tercih etmemişti ve fotoğrafta ellerinin üzerindeki benekler oldukça belirgindi. Ancak Deb Cohen-Jones, Kraliçe Elizabeth'in elindeki morluklara dikkat çekti.

"ÖLECEĞİ BELLİYDİ"

Avustralyalı doktor, Elizabeth’in birkaç gün içinde öleceğinin bir işareti olduğunda ısrarcı. Kraliçenin ‘periferik vasküler’ denen bir hastalıktan muzdarip olduğunu düşünen doktor, kraliçenin genel sağlık durumunun ve ellerinin görünümünün, kalbinin artık kanı etkili bir şekilde pompalayamadığını ortaya koyduğunu düşünüyor.

“Periferik dolaşımınız kraliçeninki kadar zayıfsa organlara iyi bir kan akışı sağlanmıyor demektir. Bu da çoklu organ yetmezliğinin bir işareti olabilir” diyen Deb Cohen-Jones, hastalığın kramplar veya kas yorgunluğu olarak ortaya çıkabilen aralıklı ağrı, etkilenen vücut kısmında 'soğukluk', uyuşukluk ve iğne batmaları gibi semptomları olduğunu açıklıyor. Ancak işin daha da kötüsü bu hastalık kan basıncını yavaşça düşürüyor ve vücuttaki kan akışı yavaşlıyor, bu da ekstremitelerin (uvuzların) üşümeye başlamasına neden oluyor ve tahmin edilemez derecede ağrı ve acıya neden oluyor.