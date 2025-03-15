İngiltere Kraliyet Darphanesi, John Lennon anısına özel para bastırdı

Yayınlanma: 15.03.2025 - 10:32

Güncelleme: 15.03.2025 - 10:32

İngiltere'de Kraliyet Darphanesi, John Lennon’ın 85’inci doğum günü anısına özel bir hatıra parası bastı.

Darphanenin şarkıcı ve söz yazarlarını kutlayan ‘Müzik Efsaneleri’ madeni para serisinin bir parçası olan tasarım, müzik fotoğrafçısı Bob Gruen'in 1974'te çektiği ikonik bir Lennon portresini taşıyor.

Madeni paranın altın ve gümüş gibi değerli metallerin yanı sıra farklı renklerde de satışa sunulacağı ifade edildi.

Fiyatlar beş poundluk bir madeni para için 18,50 pounddan başlayacak ve 200 poundluk bir madeni para için 6 bin 420 pounda kadar çıkacak.

Kraliyet Darphanesi Hatıra Para Direktörü Rebecca Morgan, "Tartışmasız tüm zamanların en büyük şarkıcı ve söz yazarlarından biri olan Lennon, sanatçı, aktivist ve barış savunucusu kimliğiyle yaşamaya devam ediyor ve şimdi bir madeni para üzerinde sonsuza dek hatırlanacak" dedi.

JOHN LENNON KİMDİR?

John Lennon, İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve müzisyendir. 1940 yılında Liverpool'da doğdu ve 1960'larda The Beatles grubunun kurucularından biri olarak dünya çapında ün kazandı. Grubun en önemli şarkı yazarlarından biri olarak Paul McCartney ile birlikte sayısız hit parçaya imza attı.

The Beatles dağıldıktan sonra solo kariyerine odaklandı ve "Imagine" gibi barış ve insanlık temalı şarkılarla büyük yankı uyandırdı. 1980 yılında New York'ta bir hayranı tarafından vurularak öldürüldü. Müziği ve barış aktivizmiyle kültürel bir ikon olarak hafızalarda kaldı.