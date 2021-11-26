İngiltere Merkez Bankası Başkanı’ndan Erdoğan yorumu
İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteğiyle uygulanan düşük faiz politikası hakkında konuşarak, "Bence bu merkez bankasının bağımsızlığının bir sorun haline gelmesinin açık bir örneği" dedi.
BoE Başkanı Andrew Bailey, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) bağımsızlığının bir sorun haline geldiğini ve yeniden güvenilirliği sağlamanın TCMB için hayati önem taşıdığını belirtti.
Bailey, Cambridge Üniversitesi’nde dün gerçekleşen etkinlikte bir öğrencinin TCMB’nin Erdoğan’ın savunduğu düşük faiz politikası hakkında bir soru yöneltmesi üzerine "Bence bu merkez bankasının bağımsızlığının bir sorun haline gelmesinin açık bir örneği" yanıtını verdi.
Bailey, "Genelde başkalarının para politikaları hakkında yorum yapmam ancak ekonomik açıdan kesinlikle alışılmışın dışında bir hamle olduğunu söylemek isterim" dedi.
Bailey, son olarak şunları kaydetti:
"Güvenilir politikaya ulaşmak yalnızca bugün için değil, itibar ve dolayısıyla ileriye dönük politika geliştirme yeteneği açısından da kritik öneme sahiptir."
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