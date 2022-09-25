İngiltere'de skandal: Öğrencilerin 'açlıkla boğuştuğu' ileri sürüldü

25 Eylül 2022 Pazar, 18:19

İngiltere'de okullarda öğrenim gören çocukların beslenme ve açlık problemleriyle boğuştukları kaydedildi.

The Guardian'ın aktardığına göre, İngiltere'deki pek çok okulda maddi durumu kötü olan çocukların sayısında "yürek burkan" bir artış var ve aileler, yüksek enerji faturaları sebebiyle ısınmak ve beslenmek arasında bir seçim yapmak zorunda.

İngiltere genelindeki okul müdürlerinin verdiği bilgilere göre, maddi durumu kötü olan çocukların, öğle yemeğine paraları yetmediğinden dolayı ya silgi kemirdikleri ya da okuldaki oyun alanında saklandıkları ileri sürüldü.

OKUL MÜDÜRLERİ ARTAN TALEPLE BAŞA ÇIKMAKTA ZORLANIYOR

Okul müdürleri, hükümetin artan bir krizle başa çıkmak için okullarla fazla ilgilenmediğini dile getirdi.

Okul müdürleri ve gıda yardımı kuruluşlarının, gıda almaya gücü yetmeyen ailelerden gelen ve her geçen gün artan taleple başa çıkmakta zorlandıkları iddia edildi.

Haberde, Londra'nın güneydoğusundaki Lewisham'daki bir okulda, "boş bir beslenme çantasından yemek yiyormuş gibi yapan" çocukların olduğu ileri sürüldü.

'SİLGİ YİYEN ÇOCUKLAR OLDUĞUNU DUYUYORUZ'

Ülkedeki sağlıklı beslenme yardım kuruluşlarından biri olan Chefs in Schools'un CEO'su Naomi Duncan, "Okullarda çok aç oldukları için silgi yiyen çocuklar olduğunu duyuyoruz. Bazı çocuklar, bir önceki günkü öğle yemeğinden beri hiçbir şey yemeden geliyorlar. Hükümetin bir şeyler yapması gerekiyor" dedi.

Duncan, "Şeflerimiz için bu, kesinlikle yürek burkucu. Şeflerimiz, dışarı çıkıyorlar ve yemek yiyemeyeceklerini düşündükleri için oyun alanında saklanan çocukları bulup yemek veriyorlar" diye konuştu.

Londra'nın güneyindeki Streatham'daki bir okul, eskiden 50 çocuğu desteklemek için sınırlı bir fona sahip olduklarını, ancak bugünlerde maddiyat sorunu yaşayan çocuk sayısındaki artış nedeniyle bu sayının 100'e çıktığı belirtildi.

Ulusal Okul Müdürleri Birliği başkanı Paul Gosling, "Hükümet, çocukların sabahları aç olduğunda okulların devreye girip yardım edeceğini biliyor. Ancak hiçbir ekstra destek olmadan tüm yardımların bize bırakılması doğru değil" ifadelerini kullandı.