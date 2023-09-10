İngiltere Parlamentosu'nda Çin casusu operasyonu

Yayınlanma: 10.09.2023 - 16:33

Güncelleme: 10.09.2023 - 16:33

İngiltere'de biri parlamento çalışanı iki kişinin terörle mücadele ekipleri tarafından Çin adına casusluk yapmak suçlamasıyla gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Times'ın bugün yayımladığı haberde operasyonun 13 Mart'ta yapıldığı kaydedildi.

Gözaltına alınan kişilerden birinin parlamentoda araştırmacı olarak görev yaptığı ve aralarında Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Tom Tugendhat ile Dışişleri Komitesi Başkanı Alicia Kearns'in de olduğu bazı üst düzey Muhafazakar vekillerle bağlantısı olduğu belirtildi.

Polisten yapılan açıklamada şüphelilerden birinin 30'lu, diğerininse 20'li yaşlarda olduğu ifade edildi.

Şüphelilerin Oxfordshire ve Edinburgh'daki adreslerinde arama yapıldığı belirtilen açıklamada, Londra'nın doğusundaki bir evin de operasyon kapsamında arandığı bildirildi.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, gözaltına alınan kişilerin ekime kadar kefaletle serbest bırakıldıkları açıklandı.

Bakan Tugendhat, geçen yıl bakanlık görevine başlamasının ardından operasyona konu olan kişiyle hiçbir temas kurmadığını söyledi.

Konuyla ilgili yorum yapmayı reddeden Alicia Kearns ise güvenlik güçleri tarafından yürütülen soruşturmaya zarar vermek istemediğini belirtti.

İki kişinin Çin casusluğu suçlamasıyla gözaltına alındığı haberi, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı James Cleverly'nin Pekin'e düzenlediği ziyaretten bir hafta sonra ortaya çıktı. Cleverly'nin ziyareti Muhafazakar Parti içinde tepkilere neden olmuş, Britanyalı bakan eleştirilere ülkesinin Pekin'le "pragmatik" bir ilişki arayışında olduğunu söyleyerek yanıt vermişti.

Parlamentoda Çin konusunda şahin politikalar izlenmesini isteyen isimlerden biri olan Sör Iain Duncan Smith, konuyla ilgili açıklamasında, "Bu haber hükümetin Çin'i sistematik bir tehdit olarak görmeme girişiminin yanlış olduğunu gösteriyor. Şi yönetimindeki Çin'in derinleşen bir tehdit oluşturduğunu kabul etme vakti geldi. Cleverly'nin Pekin'e yaranmak için yaptığı ziyaretin bedeli neydi?" ifadelerini kullandı.

Geçen yıl MI5 nadir güvenlik uyarılarından birini yayımlayamış ve tüm milletvekilllerini Christine Lee isimli bir Çin casusunun siyasi etki çalışmaları konusunda uyarmıştı.