İngiltere'de yeni bir Covid-19 varyantı yaşlı bakımevini vurdu

Yayınlanma: 08.09.2023 - 07:00

Güncelleme: 08.09.2023 - 16:53

İngiltere sağlık yetkilileri Norfolk'taki bir yaşlı bakımevinde onlarca kişiyi etkileyen yeni Covid salgınının arkasında yeni bir varyant olan BA.2.86 'nin bulunduğunu açıkladı.

İngiltere Sağlık Güvenliği Kurumu ülkede ilk vakanın 18 Ağustos'da tespit edildiğini ve eldeki verilerle yeni varyantın, öncekilerden daha tehlikeli olup olmadığını söylemek için henüz çok erken olduğunu söylüyorlar.

Varyant henüz "kaygı veren" listesine konmadı ama yetkililer sonbahar mevsiminde destekleyici aşı olması tavsiye edilenlerin, aşılarını bir an önce olması çağrısında bulunuyorlar. Önümezdeki haftalarda İngiltere'de 65 yaşın üzerindeki herkese destekleyici aşı imkanı açılıyor.

Hükümet yakınlarda İngiltere'de aşılama sezonunun yeni varyant yüzünden planlanandan daha erken, gelecek haftadan itibaren başlatılacağını açıklamıştı.

Covid'in bu yeni virüsü Omicron varyantından geliyor ve şu ana kadar tespit edilen 34 vakadan 5 kişinin hastaneye kaldırılması gerekti. Bilinen hastaların büyük çoğunluğu iyileşti.

İngiltere sağlık yetkilileri birbirinden bağımsız yerlerde ortaya çıktığından hareketle bu yeni varyantın nüfus içerisinde belli ölçüde yayıldığı sonucuna varıyor.

Norfolk'taki bir yaşlı bakımevinde grip olanların sayısının normalin üzerine çıkması üzerine yapılan testlerde personel ve hastaların tamamına yakını pozitif çıktı. Yetkililer buradan kalkarak yeni varyantın yakın temas ortamında bulaş bakımından yeterince etkili olduğu sonucunu çıkardı.

Şu anda dolaşımda olan diğer Covid varyantlarına kıyasla BA.2.86'ün çok daha fazla sayıda mutasyona uğramış olduğu da görüldü.

DÜNYANIN BİR ÇOK ÜLKESİNDE TESPİT EDİLDİ

İngiltere'de Eylül ayı başı itibariyle 2 bin 879 vaka tespit edildiği açıklandı. Ama artık çok az test yapıldığı için bu rakam nüfus içerisindeki Covid yaygınlığı bakımından gerçekçi bir fikir vermiyor.

Fakat bu sayının bir önceki haftaya göre yüzdü 13 artmış olması ve Mayıs ayından bu yana en yüksek vaka sayısı olması virüsün yaygınlaşma eğilimine işaret ediyor.