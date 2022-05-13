İngiltere, Putin'in yakınlarını hedef aldı
İngiltere, Rusya'nın Ukrayna’ya başlattığı savaş nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski eşi ve kuzenleri dahil yakın çevresine yeni yaptırım kararı aldı.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım kararının, Rusya Devlet Başkanı Putin'in finansal ağını hedef aldığı belirtilerek, "(Putin'in) Aile üyeleri, yakın çevresinin çekirdek birliğini oluşturuyor ve rejime bağlı olmaları nedeniyle iktidarda pozisyonlara sahipler." değerlendirmesinde bulunuldu.
Açıklamada, yaptırım uygulananlar arasında Putin'in eski eşi Lyudmila Oçeretnaya, kuzenleri İgor Putin ve Mihail Şelomov, Rusya Devlet Başkanına yakın olduğu öne sürülen dünyaca ünlü jimnastikçi Alina Kabaeva ve arkadaşı Alexander Plekhov ile akrabası Rus işadamı Mihail Putin yer alıyor.
İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken aldığı yeni yaptırım kararı ile Devlet Başkanı Putin'i baskı altına almayı hedefliyor.
Açıklamada, İngiltere'nin şu ana kadar oligarklar dahil 1000'den fazla kişi ve 100 kuruluşa 117 milyar sterlin (2.2 Katrilyon TL) değerinde yaptırım uyguladığı bildirildi.
"UKRAYNA KAZANANA KADAR KARARLIYIZ"
Açıklamada görüşlerine yer verilen İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "Putin'in lüks yaşam tarzını destekleyen ve yakın çevresindeki mengeneyi sıkılaştıran gölgeli ağı ifşa ediyor ve hedefliyoruz." ifadesini kullandı.
Truss, Ukrayna galip gelene kadar Putin'in saldırganlığına yardım ve yataklık eden herkese yaptırım uygulamaya devam edeceklerinin altını çizdi.
Video Haberler
- Kripto para can aldı!
- 'Kaçak gelinler' engelli işçiyi de dolandırmış
- İşçinin birikimini çalmıştı, eğlence mekanında yakalandı
- İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu
- İstanbul'da vahşet: Bebeğini balkondan attı!
- Çiftliğinde 165 köpek ve 5 kedi ile yaşıyor
- Yavru kedileri kurtarmak için duvarı deldiler.
- Kocaeli'de fabrika yangını
- Kazada ölen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
- Kayseri'de 'uyuşturucu' operasyonu: 32 gözaltı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kaftancıoğlu'na hapis, siyasi yasak kararı!
- ‘Gök gürültüsünü duyuyor musun?’
- Kılıçdaroğlu'ndan tüm vekillerine talimat
- 'Siyasi yasak' kararı ne anlama geliyor?
- Kılıçdaroğlu son noktayı koydu
- Eski bakan 'çok yanlış' dedi!
- Almanya'dan Rusya'ya suçlama
- ABD'den Türkiye'yi kızdıracak adım
- 'İstanbul'u kaybetmeyi hazmedemediler'
- AKP tabanında 'B planı' arayışı