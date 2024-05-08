İngiltere, Rusya'nın savunma ataşesini sınır dışı edeceğini duyurdu

İngiltere, Rusya'nın kötü niyetli istihbarat faaliyetlerini gerekçe göstererek bu ülkenin savunma ataşesini sınır dışı edeceğini, Rusya bağlantılı bazı mülklerin diplomatik statüsünü kaldıracağını ve Rus diplomatik vizelerinin süresini sınırlayacağını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 08.05.2024 - 16:57
İngiltere, Rusya'nın savunma ataşesini sınır dışı edeceğini duyurdu
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İngiltere Dışişleri, İçişleri ve Savunma bakanlıklarının yaptığı ortak açıklamada, İçişleri Bakanı James Cleverly'nin, Rusya'nın istihbarat toplama operasyonlarını hedef alan ve ortadan kaldırmaya yönelik önlem paketini uygulamaya koyacaklarını duyurduğu belirtildi.

Açıklamada, ismi açığa vurulmamış askeri istihbarat görevlisi olan Rus savunma ataşesinin sınır dışı edileceği bilgisi paylaşıldı.

İstihbarat amacıyla kullanıldığına inanılan İngiltere'deki bazı Rus mülklerinden "diplomatik tesis" statüsünün kaldırılacağı aktarılan açıklamada, Rus diplomatların İngiltere'de geçirebileceği sürenin sınırlandırılması dahil, Rus diplomatik vizelerine yeni kısıtlamalar getirileceği kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrey Kelin'in Dışişleri Bakanlığına çağrılarak Rusya'nın eylemlerine müsamaha gösterilmeyeceğinin yinelendiği ifade edildi.

"YENİ TEDBİRLER, RUS DEVLETİNE AÇIK MESAJ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, "Ukrayna'nın yasa dışı işgalinden bu yana Rusya'nın, İngiltere ve Avrupa güvenliğini baltalama girişimleri giderek daha küstah bir hal aldı" değerlendirmesini yaptı.

Yeni tedbirlerin, Rus devletine açık mesaj olduğuna ve eylemlerinin cevapsız kalmayacağına işaret eden Cameron, "Dostlarımız ve ortaklarımızla Ukrayna'nın yanında durmaya ve Rusya'yı kötü niyetli faaliyetlerinden ötürü sorumlu tutmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Bakan Cleverly de konuya ilişkin İngiltere Parlamentosuna hitaben yaptığı konuşmada, ülkesinin Rus istihbarat servisleri için halihazırda son derece zorlu faaliyet ortamı olduğunu belirterek yeni tedbirlerin Rus tehdidine karşı İngiltere'nin direncini güçlendireceğini söyledi.


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