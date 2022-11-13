İngiltere Savunma Bakanlığı: Rusya’da askeri eğitim, okullara geri dönüyor

13 Kasım 2022 Pazar, 12:40

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan istihbarat raporunda, 2023 Eylül ayı itibarıyla Rusya’da okullarda askeri eğitim verileceği ifade edildi.

Raporda, söz konusu uygulamanın Sovyetler Birliği döneminde 1993’te sona eren programın bir tekrarı olduğu belirtildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı istihbarat raporunda, “9 Kasım 2022'de Rusya Eğitim Bakanı Sergey Kravstov, askeri eğitimin Eylül 2023'ten itibaren Rus okullarına geri döneceğini belirtti. Bu, öğrencilerin zorunlu askeri eğitim aldığı, 1993'te sona eren bir Sovyet dönemi programını tekrarlıyor. Bu eğitim, kimyasal veya nükleer saldırı için beklenmedik durumları, ilk yardım ve Kalaşnikof tüfeklerini kullanma ve ateş etme eğitimlerini içeriyordu” denildi.

“2014’TE DE DENENDİ”

Söz konusu programın 2014’te Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesinin ardından da denendiği ifade edilen raporda, “Rus yetkililer, 2014 yılında Rusya'nın Kırım'ı işgal etmesinin ardından bu eğitimi yeniden canlandırmaya çalıştı. Girişimin askere alınanların kalitesini artıracağı umuluyordu. Sekiz yıl sonra, çok az şey değişti. Rus askerlerinin kalitesi ve morali aldıkları sınırlı eğitimle düşük kalıyor. Şu anda bir eğitim programı hazırlanmakta ve 2022'nin sonunda tamamlanacak. Daha sonra bir onay sürecinden geçecektir. Rusya Savunma Bakanlığı, bu eğitime akademik yılda en az 140 saat ayrılması gerektiğini ifade ederek bu süreci destekliyor” ifadelerine yer verildi.