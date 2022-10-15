İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan Rus askerleri iddiası

15 Ekim 2022 Cumartesi, 12:43

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya-Ukrayna savaşına katılacak olan Rus askerlerinin çelik yelerini kendi ceplerinden ödeyeceğini öne sürdü.

The Guardian'ın haberine göre, İngiliz istihbarat toplantısında "Rusya'da, kısmi askeri seferberlik ilanı sonrası yedek asker olarak Rus ordusuna dahil olacak kişiler, çelik yeleklerini kendileri satın alacak" dedi.

İngiltere Savunma Bakanlığı, "Pek çok yedek asker muhtemelen kendi vücut zırhını kendileri satın alacak. İleri seviye teknolik mühimmat ile donanmış Ratnik piyadeleri, modern 6B45 yeleği satın alması gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Bakanlık, yelek fiyatlarının yükseldiğini de belirtirken "Rusya'da, 6B45 yeleğinin fiyatı, 12 bin rubleden 40 bin rubleye yükseldi" diye ekledi.

Bakanlık ayrıca, 2020 yılında Rus yetkililer tarafından 300 bin set Ratnik zırhı tedarik edildiğini ve bu sayının hali hazırda Ukrayna'da konuşlandırılmuş güç için yeterli olduğunu belirtti.