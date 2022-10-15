Rusya'dan NATO'ya mesaj: Ukrayna'yı Rusya karşıtı hale getirmede başarısız oldu

15 Ekim 2022 Cumartesi, 12:40

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aleksandr Gruşko, NATO'nun Ukrayna'yı "Rusya karşıtı" hale getirmede "başarısız" olduğunu söyledi.

Gruşko, "NATO, Ukrayna'da zaten yenildi. Bu yenilgi Ukrayna'yı Rusya karşıtı" hale getirme projesinin çökmesiyle bağlantılı. Bu kararın, Avrupa güvenliğinin kalbine saatli bomba yerleştirdiğini ve bu karar yeniden gözden geçirilmezse er ya da geç patlayacağını söyledik" dedi.

2014'te Ukrayna'daki darbe girişimini (Onur Devrimi) hatırlatan Gruşko, "NATO, Kiev'deki darbeden sonra Kiev rejimine askeri-teknik destek sağlamak yerine, onları Minsk anlaşmalarına tam olarak uygulamaya teşvik etseydi, bu savaştan kaçınılabilirdi" diye konuştu.

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında meydana gelen sızıntıların yanı sıra Kırım Köprüsü'ndeki patlamaya dikkat çeken Gruşko, Batı'nın "tehlikeli bir çizgiyi aştığını" söyledi.