İngiltere, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısı yaptı

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 14:33

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 14:34

İngiltere'nin, Türkiye'ye seyahat edecek vatandaşlarına uyarılarda bulunduğu bildirildi.

The Sun'un aktardığına göre, geçen yıl İngiliz konsolosluğuna 51 cinsel saldırı vakası bildirildiği ifade edilirken, vakaların ardından bu yıl Türkiye'ye gidecek olan herkesin "dikkatli" olması gerektiği kaydedildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye seyahat edeceklere yönelik yayınladığı tavsiyede, genel olarak suç oranının "düşük" olduğu belirtilirken, İngilizlerin "sokak soygunları, kapkaç ve geçen yıl bildirilen cinsel suçlar konusunda dikkatli olmaları" gerektiği ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı, bildirilen cinsel saldırı vakalarının çoğunun yaz aylarında gerçekleştiğini belirterek, bu vakaların büyük ölçüde kıyıdaki turistik ve tatil bölgelerinde meydana geldiğini duyurdu.

İngilizlere yönelik cinsel saldırıların çoğunun, "mağdurun gün içinde etkileşimde bulunduğu bir kişi tarafından gece gerçekleştirildiği" uyarısında bulunuldu.

"TÜRK YETKİLİLERDEN TAVSİYE ALIN"

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Bu tür durumlarda daha dikkatli olmalısınız. Asla yabancıların sizi bırakmasını kabul etmeyin. Kayıtlı bir taksi bulun ve binmeden önce kayıt numarasını not edin. Herhangi bir endişeniz varsa, tur operatörünüzden veya Türk yetkililerden tavsiye alın" denildi.

"ALKOL VE UYUŞTURUCU" UYARISI

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'de hırsızlık olaylarına karşı da uyarıda bulunarak, İstanbul'un önemli turistik yerlerinde "sokak soygunları ve yankesiciliğin" fazla olduğunu belirtti.

Açıklamada, "En azından Birleşik Krallık'ta olduğu gibi aynı düzeyde kişisel güvenlik bilincine sahip olmalısınız. Alkol ve uyuşturucu, sizi daha az uyanık, daha az kontrollü ve daha az farkındalık oluşturabilir" ifadeleri kullanıldı.

İngiliz turistlerin içebilecekleri alkol miktarının farkında olmaları gerektiği belirten açıklamada, barlarda servis edilen alkolün genellikle İngiltere'dekinden "daha sert" olduğu uyarısında bulunuldu.

Bu açıklamaların, Dışişleri Bakanlığı'nın tatilcileri içkilerine alkol katıldığının farkında olmaları konusunda uyarmasının ardından geldiği belirtildi.

"YABANCILARA KARŞI DİKKATLİ OLUN"

Açıklamada, "İçkilerinizi kendiniz alın ve içkilerinize ilaç katılmaması için her zaman gözünüzün önünde bulundurun. Size yiyecek ve içecek (ilaçlı olabilir) teklif eden, para bozdurmak ya da sizi bir restoran veya gece kulübüne götürmek isteyen yabancılara karşı dikkatli olun" denildi.

Bazı tatil villalarında pasaportların çalınması tehlikesi de bulunduğu, bu nedenle pasaportların kilitli tutulması tavsiye edilerek, "Pasaportlar, villa kasasında saklansalar bile kiralanan villalardan çalınmıştır. Bu özellikle Didim, Kaş, Kalkan ve Fethiye/Hisarönü/Ovacık bölgelerinde yaşanan bir sorun" ifadeleri yer aldı.

2022'DE 3,3 MİLYON İNGİLİZ TÜRKİYE'Yİ ZİYARET ETTİ

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na göre geçen yıl 3,3 milyon İngiliz vatandaşı Türkiye'yi ziyaret etti.

Bu rakamın, pandemi öncesi 2,9 milyon olan 2019'daki rakamdan daha yüksek olduğu, ancak rakamların bu yıl tekrar artması beklendiği belirtiliyor.

Türkiye'nin, İngilizler için giderek daha popüler bir tatil destinasyonu olarak görüldüğü bildirildi.