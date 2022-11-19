İngiltere, Ukrayna'ya hava savunma desteği sağlayacağını duyurdu

19 Kasım 2022 Cumartesi, 17:51

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Kiev’e ilk ziyaretini gerçekleştiren Başbakan Rishi Sunak’ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştüğü ve ülkesinin Ukraynalıların yanında olmaya devam edeceği sözünü verdiği bildirildi.

Açıklamada, Sunak'ın, İngiltere'nin, Ukraynalı sivilleri ve kritik ulusal altyapıyı yoğun Rus saldırı yağmurundan korumaya yardımcı olmak için yeni hava savunma paketi sağlayacağını doğruladığı belirtilirken, "50 milyon sterlinlik savunma yardımı paketi, 125 uçaksavar silahını ve İran'ın (Rusya’ya) tedarik ettiği ölümcül insansız hava araçlarına karşı koymak için düzinelerce radar ve insansız hava aracına karşı elektronik harp yeteneği dahil teknoloji desteğini içeriyor" ifadelerine yer verildi.

Zelenski de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sunak'la başkent Kiev'de Devlet Başkanlığı Ofisi'nde yaptığı görüşmede, İngiltere ile Ukrayna arasındaki işbirliği ve küresel güvenlik konularını ele aldıklarını açıklarken, "Savaşın ilk günlerinden beri Ukrayna ve İngiltere en güçlü müttefikler oldu" değerlendirmesini yaptı.