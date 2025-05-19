İngiltere ve AB arasında savunma anlaşması

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von Der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Londra’da Birleşik Krallık-Avrupa Birliği (AB) Zirvesi gerçekleştirdi. AB ve İngiltere, balıkçılık, enerji, gençlik hareketliliği ve savunma alanlarında yeni anlaşmalar üzerinde uzlaştı.

Anlaşmaya göre, Birleşik Krallık ile AB arasında yeni bir savunma ve güvenlik ortaklığı kurulacak. Anlaşmaya göre ayrıca Birleşik Krallık, AB’nin 150 milyar euro değerindeki savunma kredi programına erişim hakkı elde edecek. Hayvan ve bitki ürünlerine yönelik bazı kontrollerin kaldırılacak, AB balıkçı gemilerinin Birleşik Krallık sularında avlanmasına izin veren anlaşma 12 yıl süreyle uzatılacak.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında söz alan Costa, bugün varılan anlaşmaların "ilişkilerde yeni bir sayfa" olarak nitelendirdi. Costa, "Bu anlaşmalar sadece kağıt üzerindeki kelimelerden ibaret değil. Bunlar, güvenlik, refah, kalkınma ve her iki kıyıdaki insanlara hizmet etme konusundaki ortak taahhütlerimizin bir yansımasıdır" dedi.

Dünyanın giderek daha da istikrarsız hale geldiğini söyleyen Costa, "Benzer düşünce yapısına sahip ortaklar arasında daha derin iş birliği bir lüks değil, bir zorunluluktur. Biz komşuyuz, müttefikiz, ortağız ve dostuz" diye konuştu.

"KÜRESEL İSTİKRAR SAĞLAYICILARI"

Kurallara dayalı uluslararası düzenin saldırı altında olduğunu kaydeden AB Konseyi Başkanı Costa, "Çok taraflılık sınanıyor ve AB ile Birleşik Krallık, küresel istikrarın sağlayıcılarıdır. Kurallara dayalı küresel düzenin koruyucuları olmalıyız. Savunma alanında, yeni ortaklığımız daha derin bir iş birliği getirecek. Avrupa’nın NATO’ya katkısını güçlendirecek ve ortak stratejik önceliklere odaklanmamızı keskinleştirecek" ifadelerini kullandı.

Costa, hem AB’nin hem de Birleşik Krallık’ın ticaret alanında ekonomik istikrara olan bağlılıklarının aynı olduğunu ifade ederek, "Her iki taraf da özgür, adil, sürdürülebilir ve açık ticarete inanıyor. Bu da vatandaşlarımız ve küresel ekonomi için refahın motorudur" şeklinde konuştu. AB Konseyi Başkanı, AB ile Birleşik Krallık’ın Cebelitarık konusunda anlaşmaya yakın olduğunu belirtti.

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü savaşa da değinen Costa, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in üzerindeki yaptırım baskısının sürdürülmesi gerektiğini vurgularken, Rusya’ya şartsız bir ateşkesi kabul etmesi yönünde çağrıda bulundu. Costa, bu zirvelerin artık her yıl düzenleneceğini belirterek sözlerini tamamladı.

"GERÇEK BİR FARKA NEDEN OLACAK"

Basın toplantısında Costa’nın ardından açıklamalarda bulunan AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, "Yeni bir sayfa açıyoruz, eşsiz ilişkimizde yeni bir bölüme başlıyoruz" dedi.

Savunma koordinasyonu hakkında konuşan Leyen, "Bu, elbette savunma sanayilerimiz için yeni fırsatlar oluşturacak. Ayrıca Ukrayna’ya daha güçlü ve daha koordineli destek sağlama seçeneğini de açacaktır" diye konuştu.

İngiltere Başbakanı Starmer ile yaptıkları anlaşmaların "tarihi nitelikte" olduğunu vurgulayan Leyen, "Bu, Birleşik Krallık’taki ve birlik genelindeki insanlar için gerçek bir farka neden olacak" ifadelerini kullandı.

Yasadışı göç konusuna değinen Ursula von der Leyen, "İnsan kaçakçılarına ve insan tacirlerine karşı güçlerimizi birleştiriyoruz. Bu organize bir suçtur. Amacımız net: Sınırlarımızı korumak ve yeni trajedileri önlemek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Bugün dünyaya net bir mesaj verdiklerini söyleyen Leyen, "Küresel istikrarsızlık zamanlarında ve kıtamızın nesiller boyu karşılaştığı en büyük tehditlerle karşı karşıya olduğu bir dönemde, biz Avrupa’da birlikte hareket ediyoruz" dedi.

Gazze Şeridi’ndeki duruma değinen Leyen, durumun kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "2 aydır Gazze Şeridi’ne insani yardım girişi yapılmıyor. Yardımların Gazze Şeridi’ndeki ihtiyaç sahiplerine acil olarak ulaştırılmalı ve Gazze Şeridi’ndeki abluka derhal kaldırılmalıdır" diye konuştu.

"EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR ERİŞİM SAĞLIYOR"

İngiltere Başbakanı Keir Starmer açılış konuşmasında "Britanya dünya sahnesine geri döndü. Bu, Birleşik Krallık ile AB arasındaki ilk zirve. İlişkilerimizde yeni bir çağın başlangıcını işaret ediyor ve bu anlaşma herkes için kazançlı bir sonuç. Bu anlaşma bize AB pazarına eşi benzeri görüşmemiş bir erişim sağlıyor" dedi.

Toplantıda bu anlaşmanın Brexit’e ihanet olup olmadığı yönündeki soruya yanıt veren Starmer, "Bu anlaşma Britanya için iyidir. Son derece iddialı ve geniş çerçeveli. Bugün ülkemiz için gerçekten çok, çok iyi bir anlaşma sağladık. Ben, bu kararın ileriye atılmış iyi bir adım olduğunu söyleyen ülke genelindeki işletmelerin sesine kulak verdim. Sadece neyi başaracaklarını söyleyip çok az şey başaranların sesine değil" diye konuştu

Balıkçılık konusuna değinen Starmer, "Balıkçılıkla ilgili olarak şunu unutmamak önemlidir: Gelecek yıl, eski düzenlemelere göre, sularımızda AB balıkçılığı tamamen sona ermeyecekti. Bunun yerine yıldan yıla müzakere edilen bir sistem vardı ki bu da kimse için istikrar anlamına gelmiyordu" ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı Starmer, "Son iki hafta içinde Hindistan ve ABD ile ticaret anlaşmaları imzaladık" şeklinde konuştu.

Gazze Şeridi’ndeki durum konusunda açıklamalarda bulunan Starmer, "Bu gerçekten ciddi, kabul edilemez ve katlanılamaz bir durum. Bu yüzden diğer liderlerle birlikte nasıl bir yanıt vereceğimiz konusunda yoğun şekilde çalışıyoruz" dedi.