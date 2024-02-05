İngiltere ve İrlanda başbakanları arasında 'Kuzey İrlanda' görüşmesi

Yayınlanma: 05.02.2024 - 19:23

Güncelleme: 05.02.2024 - 19:23

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcünün yaptığı açıklamaya göre, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'taki Stormont bölgesel parlamento binasında bir araya geldi.

Sunak, İrlanda hükümetinin, Kuzey İrlanda'da yetki devrinin yeniden tesis edilmesine yönelik İngiliz hükümetinin çabalarına verdiği destek için mevkidaşı Varadkar'a teşekkür etti.

Görüşmede, zorlu bir dönemden geçtiklerini, ancak sabırlı olmanın anlaşmaya varılmasında kilit rol oynadığını ifade eden Sunak, parlamentoda iktidar paylaşımının tesis edilmesiyle Kuzey İrlanda'daki kurumların artık yeniden faaliyete geçtiğini belirtti.

Görüşmede, liderler istikrarlı, etkin ve başarılı Kuzey İrlanda'nın İngiltere-İrlanda ilişkilerine büyük fayda sağlayacağı yönündeki ortak görüşlerini yineledi.

Ayrıca Sunak, Belfast'a yaptığı ziyaret kapsamında, Kuzey İrlanda Bölgesel Hükümeti Başbakanı olarak görevine başlayan Michelle O'Neill ve Yardımcısı Emma Little-Pengelly ile bir araya geldi.

Sunak, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iki yılın ardından Kuzey İrlanda'da iktidar paylaşımının yeniden tesis edildiğini belirterek, "Şimdi işe koyulma zamanı." ifadesini kullandı.

YENİDEN ANLAŞMAYA VARILDI

Kuzey İrlanda'da 5 Mayıs 2022'deki parlamento seçimlerinden ikinci çıkan Demokratik Birlik Partisi (DUP), 30 Ocak'ta İngiliz hükümetinin yasal düzenlemesine tabi olacak şekilde Kuzey İrlanda'da güç paylaşımını yeniden tesis edecek anlaşma üzerinde mutabık kalmıştı.

Parlamento seçimlerinden birinci çıkan Sinn Fein ile anlaşmazlık yaşayan birlik yanlısı DUP'un lideri Jeffrey Donaldson, yaptığı açıklamada, partisinin Kuzey İrlanda'da iktidar paylaşımını yeniden tesis edeceğini duyurmuştu.

Bunun üzerine, Sinn Fein'in Kuzey İrlanda'daki lideri Michelle O'Neill, "Kuzey İrlanda Bölgesel Hükümeti Başbakanı" olarak görevine başlamıştı.