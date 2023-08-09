İngiltere, yasa dış göçü engellemek için Türkiye ile anlaştığını duyurdu

Yayınlanma: 09.08.2023 - 10:50

Güncelleme: 09.08.2023 - 10:50

İngiltere'da yaşanan yasa dışı göç, yaklaşan seçimler öncesinde ön plana çıkarken Türkiye ile yasa dışı göç anlaşmasının imzalandığı duyuruldu.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, "insan kaçakçılığı çetelerinin çökertilmesi ve dağıtılması" amacıyla koordineli eylemlere odaklanmak üzere Türkiye ile bir anlaşma yaptığını açıkladı.

The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, yapılan açıklamada İngiltere desteğiyle Türk polisi tarafından operasyonel bir 'mükemmeliyet merkezi'nin kurulduğu belirtildi. Merkezin amacına ilişkin "Ulusal Suç Ajansı ve İçişleri Bakanlığı istihbarat personeli ile Türk meslektaşları arasındaki işbirliğini güçlendirmenin hedeflendiği" ifade edildi.

Ortak operasyonlarda çalışmak üzere Türkiye'de daha fazla memur görevlendireceğini duyuran İngiltere, "merkezin odak noktası, organize göç suçlarıyla mücadele etmek ve yasadışı göçte kullanılan malzemelerin tedarik zincirini bozmak olacak" dedi.

Yapılan açıklamada ayrıca, imzalanan yeni mutabakat zaptı kapsamında gümrük verilerinin daha hızlı bir şekilde paylaşılabileceği kaydedildi.

İçişleri Bakanı Suella Breverman de konuya ilişkin açıklamasında, "Yakın bir dost ve müttefik olan Türkiye ile ortaklığımız kolluk kuvveti birimlerimizin bu uluslararası sorun konusunda birlikte çalışmasına ve küçük tekne tedarik zincirini ele almamıza olanak sağlayacak" dedi.

İngiltere'nin, 2022 yılında ülkeye gelen sığınmacıları durdurmak için Türkiye'ye 3 milyon sterlinden fazla fon sağladığı ortaya çıkmıştı.