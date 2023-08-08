İngiltere'den Türkiye'deki şirketlere yaptırım kararı

Yayınlanma: 08.08.2023 - 15:15

Güncelleme: 08.08.2023 - 15:15

İngiltere, Rusya'nın ithal askeri ekipmana erişimini keserek Rus savunma sistemlerini zayıflatmak amacıyla getirdiği yaptırımlar kapsamında İran, Türkiye, Dubai, Slovakya ve İsviçre'deki bazı kişi ve kurumlara yeni yaptırımlar getirdi.

İngiltere dışişleri bakanı James Cleverly yaptığı açıklamada, "Bugün açıklanan dönüm noktası niteliğindeki yaptırımlarla Rusya'nın cephaneliği daha da azaltılacak ve Putin'in şu anda zor durumda olan savunma sanayisini destekleyen tedarik zincirlerindeki ağ kapatılacak" dedi.

22 YENİ YAPTIRIM GETİRİLDİ

İngiltere hükümeti Rusya'nın savaş alanında kullandığı askeri ekipmanlardaki elektronik cihazları ithal eden üç Rus şirketinin yanı sıra Ukrayna'daki savaşta Rusya'yı desteklediğini iddia ettiği Rusya dışındaki kişi ve şirketlere de 22 yeni yaptırım getirdi.