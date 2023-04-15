İngiltere'deki okullarda devamsızlık alarmı: 140 bin çocuk okula dönmedi

Yayınlanma: 15.04.2023 - 13:10

Güncelleme: 15.04.2023 - 13:10

İngiltere'de Covid-19 pandemisinin ardından okula dönmeyen "hayalet çocuklar" için bir uyarı yapıldı.

The Mirror'un aktardığına İngiltere Eğitim Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan veriler, geçen yılın yaz aylarında 140 bin fazla çocuğun "ciddi şekilde devamsızlık" yaptığını gösteriyor.

Derslerin en az yarısını kaçıran öğrencilerin sayısının artmaya devam etmesinden korkuluyor.

Bir Anne ve gazeteci olan Terri White, öğrenciler için endişelerini belirterek, "Anksiyete ve ruh sağlığı, özel eğitim ihtiyaçları ve engellilik gibi çeşitli nedenlerle okuldan uzaktalar. Ancak, benim çocukluğumda olduğu gibi, bazı çocukların son derece savunmasız olması muhtemel. Birçoğu pandemi sırasında okula gitmeyi bıraktı, bir daha geri dönmemek üzere. Şimdi de kimsenin radarında değiller" dedi.

"ACİL BİR SORUN"



Geçtiğimiz yıl İngiltere Çocuk Komiserliği tarafından hazırlanan bir raporda, "hayalet çocukların" nerede olduklarının tespit edilmesinin acil bir sorun olduğu belirtilmişti.

Rapora göre bu durum, savunmasız öğrencilerin gözden kaçabileceği ve önemli desteklerden mahrum kalabileceği anlamına geliyordu.

İngiltere Çocuk Komiserliği üyesi Dame Rachel de Souza'nın raporunda, yerel yönetimler (LAs) üzerinde yapılan bir denetimin, her bölgedeki çocuk sayısına ilişkin "çarpıcı" bir güncel veri eksikliğini ortaya koyduğu öğrenildi.

Raporda, on binlerce çocuğun "sürekli ya da ciddi şekilde devamsızlık yaptığını ya da eğitimden tamamen mahrum kaldığı" belirtildi.

"ÇOK ENDİŞE VERİCİ"



Dame Rachel de Souza, "Bu bulgular çok endişe verici bir duruma ışık tutuyor: her çocuğun nerede olduğunu tespit edemiyoruz. Destek hizmetlerinin temas kuramadığı binlerce çocuk var ve yetkililer bu nedenle onların güvenliğini, refahını ve öğrenimini sağlayamıyor. Bu acil, işbirliğine dayalı ve pratik bir çözüm gerektiren bir sorundur" dedi.

Bir Eğitim Bakanlığı sözcüsü ise "Devamsızlık riski altında olan ya da sürekli devamsızlık yapan öğrencileri tespit etmek için okullar, vakıflar, yönetim organları ve yerel makamlarla yakın işbirliği içinde çalışıyoruz... Bu çocukların düzenli ve istikrarlı eğitime dönmelerini desteklemek için birlikte çalışıyoruz" diye konuştu.