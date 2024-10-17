İngiltere'de meme kanseri alarmı: 7 'gizli' belirtisi açıklandı!

Yayınlanma: 17.10.2024 - 15:58

Güncelleme: 17.10.2024 - 16:01

Birleşik Krallık'ta meme kanseri vakalarının, endişe verici boyutlara ulaştığı bildirildi. Birleşik Krallık Kanser Araştırmaları Kuruluşu'na (CRUK) göre, meme kanseri, tüm yeni vakaların yüzde 15'ini oluşturarak İngiltere'de en yaygın kanser türü.

Bunun da ötesinde, Birleşik Krallık'ta her ay yaklaşık bin kişi bu hastalıktan ölmekte ve hastalık her yıl yaklaşık 11 bin kadın ve 80 erkeği öldürmektedir.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), binlerce kadının tarama randevularını kaçırdıktan sonra meme kanseriyle yaşıyor olabileceği konusunda uyardı.

Erken teşhisin, kanseri etkili bir şekilde tedavi etme şansını önemli ölçüde artırdığı biliniyor. Bu nedenle, insanlara hastalığı tespit etmek için memelerinde yumru ve şişlik olup olmadığını kontrol etmeleri öğretiliyor. Ancak şişliklerin ötesinde, cilt ve meme ucu değişiklikleri veya olağandışı akıntı gibi başka semptomlar da görüldüğü biliniyor.

Birleşik Krallık genelinde meme kanserinden etkilenen herkese bakım, destek ve bilgi sağlayan tek uzman yardım kuruluşu Göğüs Kanseri Bakımı'nda (BCC) kıdemli klinik hemşire uzmanı olan Carolyn Rogers, meme kanserinin 7 gizli belirtisini açıkladı:

MEME BOYUTUNDA VEYA ŞEKLİNDE DEĞİŞİKLİK

Carolyn Rogers, “Adet döneminizde, hamilelik sırasında ve vücudunuz yaşlandıkça değişebilirler. Göğüslerinizi düzenli olarak kontrol ederek, boyut veya şekildeki bir değişikliğin sizin için normal olanın bir parçası olup olmadığını veya doktorunuz tarafından kontrol edilmeye değer olağandışı bir şey olup olmadığını öğrenebilirsiniz” dedi.

KIZARIKLIK VE DÖKÜNTÜ

Ciltte ve meme ucu çevresinde kızarıklık veya döküntünün belirtilerine dikkat etmenin önemli olduğunu belirten Rogers, bu bölgedeki kızarıklığın, yeni bir çamaşır tozu veya dantelli bir sütyenin cildi tahriş etmesiyle de tetiklenebileceğini ifade etti.

“Ancak bu, devam eden bir sorunsa, daha ciddi bir şeyin işareti olabilir” diye uyaran Rogers, meme ucunun etrafındaki kabuklanmanın da dikkat edilmesi gereken bir şey olduğunu vurguladı.

MEME UCU AKINTISI

Sıkmadan meme ucundan sıvı geliyorsa, bir doktor tarafından kontrol edilmesi gerektiğini kaydeden Rogers, “Kuruluşumuza başvuran insanlarla konuştuğumuzda bunun kafa karıştırıcı bir durum olabileceğini biliyoruz. Ancak, sizin için normal değilse, bunu doktorunuza söyleyin” diye konuştu.

KOLTUK ALTI VEYA KÖPRÜCÜK KEMİĞİ ÇEVRESİNDE ŞİŞLİK

Şişliklerin meme kanserinin en yaygın belirtisi olduğunu, ancak her zaman memede görünmediğini belirten Rogers, “Meme dokusu koltuk altlarında ve köprücük kemiğine kadar bulunabilir, bu nedenle bu bölgelerde olağandışı bir şişlik fark edebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Rogers, her ay göğüs kontrolü yaptırırken, tüm meme ve çevresinin de kontrol ettirilmesi gerektiğini kaydetti.

CİLT DOKUSUNDA DEĞİŞİKLİK

Buruşukluktan en ufak bir gamzeye kadar göğüslerdeki cilt görünümünde meydana gelen değişikliklerin kanser belirtisi olabileceğine dikkat çeken Rogers, yakın zamanda yapılan bir ankette, her altı kadından birinin bunun bir hastalık belirtisi olabileceğini bilmediğini söyledi.

İÇE DÖNMÜŞ MEME UCU

Rogers, “Meme ucunuz aniden içe doğru çekilmeye başlarsa veya herhangi bir şekilde şeklini ya da konumunu değiştirirse, bu bir uyarı işareti olabilir” ifadelerini kullandı.

SÜREKLİ AĞRI

Memede veya koltuk altında geçmeyen donuk bir ağrının, meme kanseri için bir uyarı işareti olabileceğine dikkat çeken Rogers, “Meme bölgesinde ağrı olması gerçekten yaygındır. Bunun nedeni birçok şey olabilir, örneğin regl döneminizden önce değişen hormon seviyeleri ya da hatta kötü oturan bir sütyen. Ancak, ağrı makul bir süre sonra geçmezse, doktorunuza söylemenizde fayda var” dedi.

Cambridge Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, her yıl binlerce kadının düşük emzirme oranları veya çok fazla alkol içmeleri nedeniyle hastalığa yakalandığını söyledi.

Bu arada bilim insanları, meme kanserinin geri dönme olasılığını yıllar öncesinden belirleyebilecek ultra hassas kan testleri geliştirdi.

Daha önce, meme kanseri hastalarının son teknoloji bir yapay zeka tarayıcısı sayesinde yorucu kemoterapiden kaçınabilecekleri açıklanmıştı. Digistain adlı yapay zeka teknolojisinin mucitleri, bu teknolojinin kimin kanserinin geri gelme olasılığının düşük olduğunu yüzde 99 doğrulukla söyleyebileceğini savunuyor.

İngiliz doktorlar, tümörün geri dönmesi konusunda aşırı ihtiyatlı davrandıkları için yılda 4 bin kadar kadının gereksiz kemoterapi gördüğünü söylüyorlar.