İngiltere'de '3D silah' ile saldırı planı

Yayınlanma: 28.02.2024 - 09:35

Güncelleme: 28.02.2024 - 09:35

İngiltere'de üç erkek, bir İslami eğitim merkezine 3 boyutlu (3D) yazıcıda ürettikleri silahla neo-Nazi saldırısı planlamaktan suçlu bulundu.

Sanıklar, 24 yaşındaki Brogan Stewart ve Marco Pitzettu ve 33 yaşındaki Christopher Ringrose bugün Westminster Sulh Ceza Mahkemesindeki duruşmaya video bağlantısıyla katıldı.

20 Şubat'ta gözaltına alınan üç kişi ortaklaşa 'terör eylemi'ne hazırlıktan suçlu bulundular.

BBC Türkçe'nin haberine göre üç kişi 3D yazıcıyla ateşli silah yapımına ilişkin talimatlar edinerek bir saldırıya hazırlanmakla suçlandılar. Üç erkeğin FGC-9 yarı otomatik ateşli silah ürettikleri ve saldırı için potansiyel hedefler tespit ettikleri iddia ediliyor.

Savcı Mark Luckett bu ay başında Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde sanıkların İngiltere'nin Leeds kentindeki bir İslami eğitim merkezine ve "kurbanlar" olarak tanımladıkları insanlara saldırı planı üzerinde tartıştıklarını söylemişti.

ASKERİ EĞİTİM VEREN GRUBA ÜYEYDİLER

Sanıkların terör eylemlerine hazırlık için askeri eğitim ve silahlar konusunda tavsiyeler veren bir Telegram mesajlaşma uygulaması grubunda aktif oldukları iddia ediliyor.

Mahkemede sanıkların evlerinde geçen hafta yapılan aramalarda 3D yazıcıyla üretilmiş FGC-9 yarı otomatik ateşli silah, piyasadan toplanmış farklı silahlar, bıçaklar ve Nazi sembolleri bulunduğu belirtildi.

Son yıllarda Birleşik Krallık'ta, 3D yazıcıyla üretilen ateşli silahlarla bağlantılı olay ve tutuklamaların sayısı artıyor. Yetkililer 2021'de üç; 2022'de 17 silaha el koyduklarını açıklamıştı. İskoçya'da 3D yazıcıyla üretilen silahlar ilk kez bu yılın başında bulunmuştu.