İngiltere’de akıllı telefon yasağı tartışılıyor: 16 yaş altına yasaklanabilir

Yayınlanma: 25.05.2024 - 13:22

Güncelleme: 25.05.2024 - 13:22

İngiltere'de milletvekilleri, gelecek hükümetin 16 yaş altındaki çocuklar için akıllı telefonları tamamen yasaklamayı ve okullarda telefon kullanımını yasal olarak yasaklamayı değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

Avam Kamarası Eğitim Komitesi üyeleri, ekran süresinin eğitim ve refah üzerindeki etkilerini inceleyen bir raporda bu önerileri sundu. Raporda, sosyal medya hesabı açma yaşının da 16'ya yükseltilmesi gerektiği vurgulandı.

"OLUMSUZ BİR ETKİ"

Komite başkanı Robin Walker, aşırı ekran ve akıllı telefon kullanımının çocuklar ve gençler üzerinde "açıkça olumsuz bir etki" yarattığını söyledi. Walker, çevrimiçi dünyada çocukların pornografiyle karşılaşmasından, suç çetelerinin çocukları çevrimiçi platformlar üzerinden işe almasına kadar ciddi tehlikelerin bulunduğunu belirtti. Hükümetin bu zorlukla başa çıkmada ebeveynlere ve okullara daha fazla yardımcı olması gerektiğini ekledi.

Rishi Sunak, 16 yaş altına akıllı telefon satışını yasaklama ve sosyal medya hesaplarının minimum yaşını yükseltme konularını değerlendiriyor, ancak önerilerle ilgili planlanan istişare henüz yayımlanmadı.

Eğitim komitesi raporunda, gelecek hükümetin iletişim düzenleyicisi Ofcom ile iş birliği yaparak akıllı telefon kullanımına yönelik yeni önlemler için bir danışma süreci başlatması gerektiği belirtildi.

Bu önlemler arasında 16 yaş altına akıllı telefonların tamamen yasaklanması, telefonlarda varsayılan olarak ebeveyn kontrollerinin bulunması ve uygulama mağazalarında çocukların uygunsuz içeriğe erişimini engelleyecek kontrollerin yer alması önerildi.

YASAĞIN ETKİLERİNİN İZLENMESİ ÇAĞRISI

Raporda, hükümetin okullarda telefon kullanımını yasaklayan bir yasayı dikkate alması gerektiği belirtildi. Şubat ayında bakanlar, okul müdürlerine okul günleri boyunca telefon kullanımını yasaklayan yönergeler yayınlamıştı.

Raporda, yasağın etkilerini izlemek için resmi bir izleme rejimi çağrısında bulunuldu ve 12 ay içinde yasal olmayan yasağın etkisiz olduğu ortaya çıkarsa, hükümetin hızlı bir şekilde yasal bir yasak getirmesi gerektiği vurgulandı.

Komite ayrıca, 2024 sonuna kadar, çocukların kişisel verilerini çevrimiçi paylaşmasına ve sosyal medya hesabı açmasına izin verilen yaşın 13 olup olmadığını belirlemek için bir danışma başlatması gerektiğini belirtti.

Çoğu büyük platformda hesap açma yaşı 13. Raporda, İngiltere'de rıza yaşının 16 olduğu, çocukların 17 yaşına kadar araba kullanamadığı ve oy verme yaşının 18 olduğu belirtilerek, dijital rıza yaşının da 16 olması gerektiği vurgulandı.